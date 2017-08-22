Село мечты: в Берестовце уверены, что их населенный пункт может быть образцом для всего региона

В каждом доме есть газ, вода и интернет, а идеально ровным дорогам и освещенным улицам могут позавидовать не только соседние села, но и столица

Высокие зарплаты, хорошие дороги и современная медицина – все это есть у жителей села Берестовец Черкасской области.

По последней переписи населения, здесь проживает 820 человек, и все они уверены: их село может быть образцом для всего региона.

В каждом доме есть газ, вода и интернет, а идеально ровным дорогам и освещенным улицам могут позавидовать не только соседние села, но и столица, гордятся берестовчане.

О стереотипах, что "в селе все мужчины пьют", здесь не слышали – в Берестовце на это нет времени, все стали предпринимателями. Кто-то растит урожай на собственном участке, а кто-то рыбкой на жизнь зарабатывает – в селе целых 14 озер, и все они в аренде.

Молодежь в основном трудится на местном предприятии – выращивает зерновые. Заработком довольны, ведь средняя зарплата – около 7 тысяч гривен.