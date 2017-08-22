Село мечты: в Берестовце уверены, что их населенный пункт может быть образцом для всего региона

Сегодня, 02:10

В каждом доме есть газ, вода и интернет, а идеально ровным дорогам и освещенным улицам могут позавидовать не только соседние села, но и столица


Высокие зарплаты, хорошие дороги и современная медицина – все это есть у жителей села Берестовец Черкасской области.

По последней переписи населения, здесь проживает 820 человек, и все они уверены: их село может быть образцом для всего региона.

В каждом доме есть газ, вода и интернет, а идеально ровным дорогам и освещенным улицам могут позавидовать не только соседние села, но и столица, гордятся берестовчане.

О стереотипах, что "в селе все мужчины пьют", здесь не слышали – в Берестовце на это нет времени, все стали предпринимателями. Кто-то растит урожай на собственном участке, а кто-то рыбкой на жизнь зарабатывает – в селе целых 14 озер, и все они в аренде.

Молодежь в основном трудится на местном предприятии – выращивает зерновые. Заработком довольны, ведь средняя зарплата – около 7 тысяч гривен.
газ, урожай, медицина, зарплаты, село, черновицкая область

Вы сейчас просматриваете новость "Село мечты: в Берестовце уверены, что их населенный пункт может быть образцом для всего региона". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Фото: Pixabay

В селе Луганской области хотят закрыть единственную школу

Вчера, 21:47

Родители школьников не согласны с таким решением и говорят, что без школы их село вымрет

Другие регионы

Фото: geocaching.su

В Винницкой области художники спасли село

Вчера, 15:14

Населенный пункт превратился в туристический объект

Украина

Американца поразило украинское село и золотые зубы (видео)

5 Августа, 08:22

В селе туриста из США научили копать картошку и косить траву

Запад

Иностранцы воскрешают украинское село с помощью эко-туризма

24 Июля, 12:10

Пара из Франции предлгает путешественникам посетить Винницкую область

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования