Семьи героев Небесной сотни требуют наказать виновных в бегстве в Россию экс-беркутовцев

Сегодня, 11:02

Люди призвали министра внутренних дел Арсена Авакова встретиться с ними и дать ответы на их вопросы

Фото: uacrisis.org
Фото: uacrisis.org

Семьи героев Небесной сотни требуют привлечь к ответственности виновных в бегстве бывших бойцов спецподразделения МВД "Беркут", обвиняемых в совершении преступлений против активистов Евромайдана. Cоответствующее заявление обнародовал на пресс-конференции в "Украинском кризисном медиацентре" в Киеве председатель общественной организации "Семьи героев Небесной сотни" Владимир Бондарчук.

"Мы требуем отчета от руководства государства: почему так случилось, что удаются бегства? Почему работники правоохранительных органов, которые обвиняются в преступлениях (против активистов Майдана. – Ред.), до сих пор находятся на своих должностях? Судьи, которые выносят неправомерные решения, до сих пор не наказаны", – сказал Бондарчук.

Также он призвал руководство Генпрокуратуры и МВД осуществлять постоянный контроль за ходом рассмотрения дел в судах и перемещением обвиняемых лиц, которым избраны меры пресечения, не связанные с содержанием под стражей.

Семьи героев Небесной сотни призвали министра внутренних дел Арсена Авакова встретиться с ними и дать ответы на их вопросы. Они отметили, что "за три года министр Аваков с нами не встречался".

Подытоживая, Бондарчук сказал: "Если не будет адекватного отчета по этим событиям, мы будем считать, что действующие представители власти причастны к бегству таких лиц (экс-бойцов спецподразделения МВД "Беркут". – Ред.)".

Напомним, 14 апреля сообщалось, что четыре бывших сотрудника харьковского батальона специального назначения "Беркут" Александр Костюк, Владислав Мастега, Артем Войлоков и Виталий Гончаренко, фигурирующих в уголовном производстве о расстрелах протестующих на Майдане, сбежали в Россию. Об этом бывшие сотрудники харьковского батальона "Беркут" заявили, опубликовав видеобращение в Youtube, которое записали якобы на территории России.

Позже начальник департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк подтвердил факт побега экс-беркутовцев, обвиняемых в преступлениях во время Майдана

В свою очередь, Апелляционный суд Киева разъяснил свое решение об освобождении из-под стражи под личное обязательство бывшего сотрудника спецподразделения "Беркут" Виталия Гончаренко несоответствием решения суда первой инстанции – Печерского районного суда Киева – действующему Уголовному процессуальному кодексу Украины.

Как сообщалось, 6 апреля Апелляционный суд принял решение освободить экс-беркутовца Виталия Гончаренко, подозреваемого в убийстве 3 человек 18 февраля 2014 во время евромайдан, из-под стражи под личное обязательство.

Как известно, Гончаренко вместе с еще тремя экс-бойцами "Беркута" задержали в июне 2016 года в Харькове. Все четверо на момент задержания работали в полиции.

Двое из них – Александра Белова и Виталия Гончаренко – подозревают в убийстве троих майдановцев 18 февраля 2014 в Крепостном переулке, еще двое – в том, что они сбросили с колоннады на улице Грушевского 20 января 2014 года двух митингующих.

В конце 2013 года – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти. Во время них протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По словам экс-генпрокурора Виталия Яремы, лишь с 18 по 20 февраля 2014 года были убиты 77 протестующих, около 700 человек тогда получили ранения.
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Гордон

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