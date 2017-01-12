Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Последние новости Украины
Семья врачей-офтальмологов бесплатно лечит военных и переселенцев (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7875/85_main.1484218888.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7875/85_tn.1484218888.jpg Украина Медики из Луганска не собираются останавливаться на достигнутом 

Семья врачей-офтальмологов бесплатно лечит военных и переселенцев (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 20:00

Медики из Луганска не собираются останавливаться на достигнутом 

Семья врачей-офтальмологов бесплатно лечит военных и переселенцев (видео)

Бесплатное лечение для военных и переселенцев. Семья врачей-офтальмологов из Луганска из-за конфликта на Востоке потеряла дом и любимую работу. Впрочем, когда переехали в Полтаву – открыли собственную клинику и начали помогать пострадавшим от боевых действий.

Это фото с последней конференции офтальмологов Луганска, рассказывает Виктор Онасенко. Дальше – война и вынужденный переезд супругов врачей в Полтаву.

"У меня последний операционный день был в Луганске 24 июля. Я еще так быстро не оперировала, но все прошло успешно. Больше всего было страшно, что отключится свет", – рассказывает Татьяна Дьяконова, врач-офтальмолог.

К началу боевых действий на Донбассе Татьяна Дьяконова была главным офтальмологом Луганска. В Полтаве пришлось начинать все сначала. Первые полгода работала обычным врачом. Затем вместе с мужем нашли инвестора и открыли собственную клинику.

Супруги офтальмологов сразу же решили – участников боевых действий и вынужденных переселенцев будут лечить бесплатно.

"И когда на второй день сняли повязку, и я увидела, что я вижу, я закричала: "Я вижу, я вижу", – рассказывает женщина на приеме.

За полгода работы клиники бесплатную помощь здесь получили несколько десятков вынужденных переселенцев и военных. Сами же врачи на этом останавливаться не собираются.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
семья, женщина, Полтава, зрение, бесплатно, офтальмология, На Донбассе

Вы сейчас просматриваете новость "Семья врачей-офтальмологов бесплатно лечит военных и переселенцев (видео)". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Программа "События"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.