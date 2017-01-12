Семья врачей-офтальмологов бесплатно лечит военных и переселенцев (видео)

Медики из Луганска не собираются останавливаться на достигнутом

Бесплатное лечение для военных и переселенцев. Семья врачей-офтальмологов из Луганска из-за конфликта на Востоке потеряла дом и любимую работу. Впрочем, когда переехали в Полтаву – открыли собственную клинику и начали помогать пострадавшим от боевых действий.

Это фото с последней конференции офтальмологов Луганска, рассказывает Виктор Онасенко. Дальше – война и вынужденный переезд супругов врачей в Полтаву.

"У меня последний операционный день был в Луганске 24 июля. Я еще так быстро не оперировала, но все прошло успешно. Больше всего было страшно, что отключится свет", – рассказывает Татьяна Дьяконова, врач-офтальмолог.

К началу боевых действий на Донбассе Татьяна Дьяконова была главным офтальмологом Луганска. В Полтаве пришлось начинать все сначала. Первые полгода работала обычным врачом. Затем вместе с мужем нашли инвестора и открыли собственную клинику.

Супруги офтальмологов сразу же решили – участников боевых действий и вынужденных переселенцев будут лечить бесплатно.

"И когда на второй день сняли повязку, и я увидела, что я вижу, я закричала: "Я вижу, я вижу", – рассказывает женщина на приеме.

За полгода работы клиники бесплатную помощь здесь получили несколько десятков вынужденных переселенцев и военных. Сами же врачи на этом останавливаться не собираются.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".