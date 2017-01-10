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Сергей Ребров назвал имя первого новичка на сборах "Динамо" http://www.segodnya.ua/img/article/7867/93_main.1484042148.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7867/93_tn.1484042148.jpg Украина В "Динамо" надеются на дублеров, и будут давать им возможность себя показать

Сергей Ребров назвал имя первого новичка на сборах "Динамо"

Сегодня, 11:55

В "Динамо" надеются на дублеров, и будут давать им возможность себя показать

Сергей Ребров. Фото AFP
Сергей Ребров. Фото AFP

За четыре дня до выхода динамовцев из отпуска главный тренер команды Сергей Ребров уже всеми мыслями в работе, строя планы на подготовительный период и вторую часть сезона.

– По работе соскучился, хотя я не могу сказать, что в отпуске вообще ничего не делал. Думаю, что любой тренер, любой игрок может отдохнуть, поваляться на пляже, дней пять, максимум неделю, а потом начинается так называемый активный отдых. Но перезагрузка, конечно, была нужна.

Подготовительные сборы это очень ответственный момент, по ходу которого нельзя ничего упустить. Раньше, во время моей игровой карьеры, считалось, что на сборах важно заложить фундамент функциональной готовности, но время не стоит на месте. В течение такого длительного периода у тренера появляется возможность не только для того, чтобы подготовить игроков физически, но и для того, чтобы объяснить футболистам, что именно ты от них хочешь. Постараться донести до них, как быть командой на поле, какая у кого роль и как ее правильно выполнять. А дать большой кусок физической работы – это, наверное, очень просто.

Мы всегда что-то корректируем, а сейчас, когда наши болельщики ждут от нас более яркой игры, уделили достаточно времени анализу того, что произошло. Почему именно так произошло. Почему на этом же отрезке сезона в прошлом году у нас было 12 пропущенных мячей, а сейчас – 28...

Мы постоянно работаем над тактикой, но в последнее время нас покинуло много иностранных исполнителей. Впрочем, сейчас во всех командах Украины похожая ситуация, и шанс себя проявить предоставляется молодым ребятам, у которых есть желание работать и стремление учиться. Мы тоже все надеемся на наших дублеров, и будем давать им возможность себя показать. В Испании они будут базироваться недалеко от первой команды, и мы планируем просматривать каждую их игру, а также некоторые тренировки. В случае необходимости, всегда можем привлечь к работе с "основой" нужного нам исполнителя. Что касается новичков на сборах, на данный момент могу назвать фамилию Романа Яремчука. По остальным ребятам сейчас решаем, – рассказал Сергей Ребров в интервью газете "Команда".
футбол, чемпионат Украины, Динамо Киев, Сергей Ребров, Роман Яремчук

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Источник:

Официальный сайт ФК "Динамо"

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