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Сергей Ребров раскритиковал новую формулу чемпионата Украины http://www.segodnya.ua/img/article/7881/57_main.1484340066.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7881/57_tn.1484340066.jpg Украина Наставник "Динамо" считает, что команда играет много матчей

Сергей Ребров раскритиковал новую формулу чемпионата Украины

Сегодня, 22:36

Наставник "Динамо" считает, что команда играет много матчей

Сергей Ребров. Фото AFP
Сергей Ребров. Фото AFP

Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров на встрече с болельщиками раскритиковал новый формат чемпионата Украины.

- Могу сказать, что мне не нравится формат, потому что мы сократили чемпионат до 12 команд, но игр играем в два раза больше. Для чего мы тогда делаем такой график для команд, выступающих в еврокубках, которые два месяца играют по два дня через третий? Думаю, что это неправильно, – сказал Ребров.
футбол, чемпионат Украины, Динамо Киев, Сергей Ребров

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Источник:

Динамомания

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