Сергей Ребров раскритиковал новую формулу чемпионата Украины

Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров на встрече с болельщиками раскритиковал новый формат чемпионата Украины.

- Могу сказать, что мне не нравится формат, потому что мы сократили чемпионат до 12 команд, но игр играем в два раза больше. Для чего мы тогда делаем такой график для команд, выступающих в еврокубках, которые два месяца играют по два дня через третий? Думаю, что это неправильно, – сказал Ребров.