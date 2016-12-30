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Шахматистка Анна Музычук выиграла чемпионат мира по блицу http://www.segodnya.ua/img/article/7848/2_main.1483112993.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7848/2_tn.1483112993.jpg Украина Украинка выиграла чемпионат мира по быстрым шахматам, а затем и по блицу!

Шахматистка Анна Музычук выиграла чемпионат мира по блицу

Сегодня, 17:48

Украинка выиграла чемпионат мира по быстрым шахматам, а затем и по блицу!

Чемпионат мира завершился в Катаре. Анна Музычук (слева) выиграла и блиц, и турнир по быстрым шахматам. Фото chessbase.com
Чемпионат мира завершился в Катаре. Анна Музычук (слева) выиграла и блиц, и турнир по быстрым шахматам. Фото chessbase.com

Украинский гроссмейстер Анна Музычук выиграла чемпионат мира по блицу, который завершился в столице Катара – Дохе.

Шахматистка набрала 13 очков и заняла первое место, опередив россиянок Валентину Гунину и Екатерину Лагно (родилась во Львове и сменила гражданство на российское), ставших с 12,5 балла второй и третьей соответственно.

Ранее Музычук выиграла чемпионат мира по быстрым шахматам.

Напомним, что в Дохе чемпионат мира по быстрым шахматам у мужчин выиграл украинец Василий Иванчук, который по ходу турнира обыграл двух чемпионов мира по классическим шахматам – Виши Ананда и Магнуса Карлсена.

шахматы, чемпионат мира, гроссмейстер, Анна Музычук

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Источник:

Сегодня|Спорт

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