"Шахтер" раздал футбольные мячи детям, живущим возле зоны боевых действий (фото)

21 декабря "Шахтер" при поддержке ДТЭК и городских властей поздравил участников проекта "Давай, играй!" в Курахово.

60 юных любителей футбола, а также волонтеры получили в подарок фирменные мячи Nike с логотипом "горняков" на торжественном мероприятии в местном спорткомплексе "Олимпийский". Напомним, с 1 ноября текущего года ребята тренируются в Курахово, где стартовал проект "Давай, играй!".

С наступающими новогодними праздниками детей поздравили работники ФК "Шахтер", руководитель департамента по управлению персоналом "ДТЭК Кураховская ТЭС" Виктория Бурлака и заместитель городского головы Курахово Роман Романец.

– На нашей ТЭС трудятся люди, которые поддерживают "Шахтер" десятилетиями, и очень приятно, что наряду с ветеранами-болельщиками здесь столько подрастающих любителей футбола, – говорит Виктория Бурлака. – Мы видим, как заинтересованы дети. Рады, что в Курахово существует такой проект, и будем продолжать наше сотрудничество.