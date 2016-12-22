"Шахтер" стал лучшей командой Европы по набранным очкам на чужом поле (видео)

Футболисты провели в Премьер-лиге Украины 9 игр на выезде и добыли 8 побед

Непобедимые в гостях. Донецкий "Шахтер" лучше всех провел первую половину футбольного сезона и стал лучшей командой Европы по набранным очкам на чужом поле. Такие данные опубликовал официальный сайт УЕФА.

При подсчете учитывались игры в национальных чемпионатах. Горняки провели в Премьер-лиге Украины 9 игр на выезде и добыли 8 побед. Еще один матч закончился вничью.

В Лиге Европы "Шахтеру" в этом сезоне тоже нет равных – в шести матчах подопечные Фонсеки добыли шесть побед.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".