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"Шахтер" стал лучшей командой Европы по набранным очкам на чужом поле (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7822/0_main.1482430890.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7822/0_tn.1482430890.jpg Украина Футболисты провели в Премьер-лиге Украины 9 игр на выезде и добыли 8 побед

"Шахтер" стал лучшей командой Европы по набранным очкам на чужом поле (видео)

События на ТК Украина

Вчера, 20:20

Футболисты провели в Премьер-лиге Украины 9 игр на выезде и добыли 8 побед


Непобедимые в гостях. Донецкий "Шахтер" лучше всех провел первую половину футбольного сезона и стал лучшей командой Европы по набранным очкам на чужом поле. Такие данные опубликовал официальный сайт УЕФА.

При подсчете учитывались игры в национальных чемпионатах. Горняки провели в Премьер-лиге Украины 9 игр на выезде и добыли 8 побед. Еще один матч закончился вничью.

В Лиге Европы "Шахтеру" в этом сезоне тоже нет равных – в шести матчах подопечные Фонсеки добыли шесть побед.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина". 
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Источник:

Программа "События"

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