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"Шахтер" в прошлом сезоне на продажах и арендах игроков заработал 1,7 миллиарда гривен http://www.segodnya.ua/img/article/7846/12_main.1483087889.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7846/12_tn.1483087889.jpg Украина В 2015 году "горняки" выплатили налоги в сумме 349,3 миллиона гривен

"Шахтер" в прошлом сезоне на продажах и арендах игроков заработал 1,7 миллиарда гривен

Сегодня, 10:51

В 2015 году "горняки" выплатили налоги в сумме 349,3 миллиона гривен

Фото AFP
Фото AFP

Общий показатель доходов ФК "Шахтер" в сезоне 2015/2016 годов с учетом НДС составил 2 миллиарда 704 миллиона 700 тысяч гривен. Это на 73,5% больше, чем в предыдущем сезоне.

Главным трансфером сезона стала продажа Алекса Тейшейры в "Цзянсу" за рекордные для украинского и китайского футбола 50 миллионов евро. Кроме того, в июле 2015 года полузащитник Фернандо перешел в итальянскую "Сампдорию" за 8 миллионов евро.

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Ряд игроков первой команды и Академии ФК "Шахтер" были отданы в аренду в клубы высшей лиги чемпионатов Украины, Бельгии и Турции.

Общий доход от продажи и аренды футболистов в сезоне-2015/16 составил 1 миллиард 762 миллиона гривен.

"Шахтер" успешно прошел квалификацию и принял участие в групповом раунде Лиги чемпионов УЕФА. в весенней части команда выступала в Лиге Европы и достигла полуфинала турнира. Доходы клуба от УЕФА и ФИФА составили 586 миллионов 300 тысяч гривен.

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Cуммарный доход от коммерческой деятельности составил 356 миллионов 400 тысяч гривен, что на 179 миллионов 400 тысяч больше, чем в сезоне-2014/15.

В 2015 году ФК "Шахтер" выплатил налоги в сумме 349 миллионов 322 тысячи гривен, в том числе отчисления в НДФЛ – 220 миллионов 999 тысяч 930 гривен.

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Полный отчет "Шахтера" за сезон 2015/2016 можно скачать на официальном сайте клуба.
футбол, чемпионат Украины, Шахтер Донецк

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Источник:

Официальный сайт ФК "Шахтер"

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