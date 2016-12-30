"Шахтер" в прошлом сезоне на продажах и арендах игроков заработал 1,7 миллиарда гривен

В 2015 году "горняки" выплатили налоги в сумме 349,3 миллиона гривен

Общий показатель доходов ФК "Шахтер" в сезоне 2015/2016 годов с учетом НДС составил 2 миллиарда 704 миллиона 700 тысяч гривен. Это на 73,5% больше, чем в предыдущем сезоне.

Главным трансфером сезона стала продажа Алекса Тейшейры в "Цзянсу" за рекордные для украинского и китайского футбола 50 миллионов евро. Кроме того, в июле 2015 года полузащитник Фернандо перешел в итальянскую "Сампдорию" за 8 миллионов евро.

Ряд игроков первой команды и Академии ФК "Шахтер" были отданы в аренду в клубы высшей лиги чемпионатов Украины, Бельгии и Турции.

Общий доход от продажи и аренды футболистов в сезоне-2015/16 составил 1 миллиард 762 миллиона гривен.

"Шахтер" успешно прошел квалификацию и принял участие в групповом раунде Лиги чемпионов УЕФА. в весенней части команда выступала в Лиге Европы и достигла полуфинала турнира. Доходы клуба от УЕФА и ФИФА составили 586 миллионов 300 тысяч гривен.

Cуммарный доход от коммерческой деятельности составил 356 миллионов 400 тысяч гривен, что на 179 миллионов 400 тысяч больше, чем в сезоне-2014/15.

В 2015 году ФК "Шахтер" выплатил налоги в сумме 349 миллионов 322 тысячи гривен, в том числе отчисления в НДФЛ – 220 миллионов 999 тысяч 930 гривен.

Полный отчет "Шахтера" за сезон 2015/2016 можно скачать на официальном сайте клуба.