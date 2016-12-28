Шевчук: "У меня были предложения, но я решил завершить карьеру на высокой ноте в "Шахтере"

Сегодня 37-летний защитник Вячеслав Шевчук официально объявил о завершении игровой карьеры. В "Шахтер" он перебрался в 2000 году из запорожского "Металлурга". В дебютном для себя сезоне принял участие в первом для "Шахтера" розыгрыше Лиги чемпионов. Впоследствии попрощался с "горняками" и три года провел в других клубах. В частности, донецком "Металлурге", "Шиннике", российском Ярославле и в "Днепре". Возвращение в "Шахтер" состоялось в 2005-м.

Всего в оранжево-черной футболке Шевчук провел 239 поединков и забил 4 мяча. За 12 лет Шевчук стал настоящей легендой клуба. Вместе с "горняками" получил 20 различных наград. Накануне прощания с "Шахтером" футболисту прооперировали нос, поэтому в ближайшее время он будет на непродолжительной реабилитации, а со своими партнерами попрощается уже в новом году.

В эксклюзивном комментарии "Футбол NEWS" Вячеслав прокомментировал важное событие в своей жизни. "У меня еще есть несколько предложений, но я сразу сказал, что хочу закончить на высокой ноте в "Шахтере", в большом клубе. Для меня большая честь, что я провел в клубе почти 13 лет с перерывами. Я уже взрослый парень, должен осмыслить все это, принять. Карьера футболиста заканчивается, буду перестраиваться, надо учиться. Я хочу стать тренером, поэтому надо много учиться, развиваться, ездить, смотреть", – сказал Шевчук.

– Вячеслав, завершилась игровая карьера в "Шахтере". Что чувствуешь сейчас?

– Я в клубе уже на протяжении 16 лет. Пришел, когда он был у истоков своего развития, и посмотрите, до какого уровня "Шахтер" дорос! Его уважают не только в Украине, но и в мире. Клуб воспитал очень много топовых футболистов, они выступают в ведущих командах Европы. А все благодаря чему? Благодаря клубной структуре: президенту, менеджменту, административному корпусу, всем сотрудникам. И, конечно, благодаря нашим болельщикам – они у "Шахтера" самые лучшие.

– Дебют в команде состоялся в 2000 году. Сейчас заканчивается 2016-й. В чем секрет игрового долголетия?

– Главное – это профессионализм. Также важны человеческие качества, самодисциплина, работа над собой, работа на команду.

– Наверное, одни из самых ярких впечатлений связаны с "Донбасс Ареной". Каково играть на этом стадионе?

– У меня останется очень много приятных воспоминаний о "Донбасс Арене". На мой взгляд, это лучший стадион в Европе. Надеюсь и верю, что мы вернемся на нашу красавицу-арену, где "Шахтер" всегда демонстрировал настоящий спектакль. И это не только моя мечта, но и наших болельщиков.

– У "Шахтера" огромная армия поклонников по всему миру, много болельщиков команды находится сейчас в Донецке. Что хотелось бы им пожелать?

– Прежде всего, здоровья, счастья, любви и веры в то, что вскоре вновь засияет мирное небо над нашим Донецким краем. Желаю, чтобы все наши поклонники, которые покинули свой дом, вернулись, а на "Донбасс Арене" снова зазвучал гимн Лиги чемпионов.