Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Шевчук: "У меня были предложения, но я решил завершить карьеру на высокой ноте в "Шахтере" http://www.segodnya.ua/img/article/7836/30_main.1482851637.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7836/30_tn.1482851637.jpg Украина Защитник "горняков" завершил карьеру в объявил о том, что намерен стать тренером

Шевчук: "У меня были предложения, но я решил завершить карьеру на высокой ноте в "Шахтере"

Вчера, 17:13

Защитник "горняков" завершил карьеру в объявил о том, что намерен стать тренером

Вячеслав Шевчук провел 239 матчей в футболке &quot;Шахтера&quot;. Фото shakhtar.com
Вячеслав Шевчук провел 239 матчей в футболке "Шахтера". Фото shakhtar.com

Сегодня 37-летний защитник Вячеслав Шевчук официально объявил о завершении игровой карьеры. В "Шахтер" он перебрался в 2000 году из запорожского "Металлурга". В дебютном для себя сезоне принял участие в первом для "Шахтера" розыгрыше Лиги чемпионов. Впоследствии попрощался с "горняками" и три года провел в других клубах. В частности, донецком "Металлурге", "Шиннике", российском Ярославле и в "Днепре". Возвращение в "Шахтер" состоялось в 2005-м.

Всего в оранжево-черной футболке Шевчук провел 239 поединков и забил 4 мяча. За 12 лет Шевчук стал настоящей легендой клуба. Вместе с "горняками" получил 20 различных наград. Накануне прощания с "Шахтером" футболисту прооперировали нос, поэтому в ближайшее время он будет на непродолжительной реабилитации, а со своими партнерами попрощается уже в новом году.

В эксклюзивном комментарии "Футбол NEWS" Вячеслав прокомментировал важное событие в своей жизни. "У меня еще есть несколько предложений, но я сразу сказал, что хочу закончить на высокой ноте в "Шахтере", в большом клубе. Для меня большая честь, что я провел в клубе почти 13 лет с перерывами. Я уже взрослый парень, должен осмыслить все это, принять. Карьера футболиста заканчивается, буду перестраиваться, надо учиться. Я хочу стать тренером, поэтому надо много учиться, развиваться, ездить, смотреть", – сказал Шевчук.

– Вячеслав, завершилась игровая карьера в "Шахтере". Что чувствуешь сейчас?
– Я в клубе уже на протяжении 16 лет. Пришел, когда он был у истоков своего развития, и посмотрите, до какого уровня "Шахтер" дорос! Его уважают не только в Украине, но и в мире. Клуб воспитал очень много топовых футболистов, они выступают в ведущих командах Европы. А все благодаря чему? Благодаря клубной структуре: президенту, менеджменту, административному корпусу, всем сотрудникам. И, конечно, благодаря нашим болельщикам – они у "Шахтера" самые лучшие.

– Дебют в команде состоялся в 2000 году. Сейчас заканчивается 2016-й. В чем секрет игрового долголетия?
– Главное – это профессионализм. Также важны человеческие качества, самодисциплина, работа над собой, работа на команду.

– Наверное, одни из самых ярких впечатлений связаны с "Донбасс Ареной". Каково играть на этом стадионе?
– У меня останется очень много приятных воспоминаний о "Донбасс Арене". На мой взгляд, это лучший стадион в Европе. Надеюсь и верю, что мы вернемся на нашу красавицу-арену, где "Шахтер" всегда демонстрировал настоящий спектакль. И это не только моя мечта, но и наших болельщиков.

– У "Шахтера" огромная армия поклонников по всему миру, много болельщиков команды находится сейчас в Донецке. Что хотелось бы им пожелать?
– Прежде всего, здоровья, счастья, любви и веры в то, что вскоре вновь засияет мирное небо над нашим Донецким краем. Желаю, чтобы все наши поклонники, которые покинули свой дом, вернулись, а на "Донбасс Арене" снова зазвучал гимн Лиги чемпионов.
чемпионат Украины, Шахтер Донецк, Вячеслав Шевчук

Вы сейчас просматриваете новость "Шевчук: "У меня были предложения, но я решил завершить карьеру на высокой ноте в "Шахтере"". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

Канал Футбол, Официальный сайт ФК "Шахтер"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Сергей Палкин и Вячеслав Шевчук. Фото Facebook

Гендиректор "Шахтера" - об уходе Вячеслава Шевчука: "Вместе с ним уходит в историю целая эпоха"

Вчера, 13:56

Сергей Палкин прокомментировал уход футболиста, который дебютировал в команде 16 лет назад

Украина

Вячеслав Шевчук. Фото ФК "Шахтер"

Вячеслав Шевчук завершил карьеру игрока в "Шахтере"

Вчера, 13:06

О дальнейших планах футболиста будет объявлено позже

Украина

Паулу Фонсека. Фото ФК "Шахтер"

Наставник "Шахтера" в проекте "Кто я?" угадал Меркель, Реброва и Шакиру

26 Декабря, 13:15

Португальский наставник "горняков" стал участником развлекательного проекта

Украина

Паулу Фонсека. Фото AFP

Фонсека: "В Новый год войду с отличным настроением, так как верю - кульминацией будет наша победа"

26 Декабря, 12:45

Уходящий год для тренера "Шахтера" получился очень интенсивным

Украина

Евгений Селезнев. Фото ФК "Шахтер"

Евгений Селезнев перешел в турецкий "Карабюкспор" - официально

26 Декабря, 09:44

Нападающий покидает "Шахтер" и переходит в чемпионат Турции

Мир

Луис Адриано. Фото Instagram

Экс-форвард "Шахтера" близок к переходу в московский "Спартак"

25 Декабря, 20:10

Луис Адриано в январе перейдет из "Милана" в "Спартак" за 4 миллиона евро - СМИ

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.