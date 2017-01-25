Шойгу дал понять, что РФ продолжит переброску войск и техники к украинской границе
По его словам, военно-политическая обстановка на Юго-Западном стратегическом направлении остается нестабильно
Войска Южного военного округа необходимо укреплять в связи с ситуацией на юго-востоке Украины и деятельностью международных террористических группировок на Северном Кавказе, заявил на заседании коллегии Минобороны глава военного ведомства Сергей Шойгу.
"Важно отметить, что военно-политическая обстановка на Юго-Западном стратегическом направлении остается нестабильной. Негативное влияние на нее оказывает прежде всего ситуация на юго-востоке Украины и деятельность международных террористических организаций и группировок на территории Северного Кавказа", – сказал министр.
"В этих условиях необходимо продолжить работу по совершенствованию боевого состава войск округа, набору военнослужащих по контракту, оснащению войск новыми образцами вооружения и военной техники, а также развитию военной инфраструктуры", – добавил он.
Шойгу также потребовал обеспечить безопасность полетов авиации Вооруженных сил РФ, чтобы повысить мобильность войск и обеспечить надежное прикрытие от нападения с воздуха.
Как известно, в 50 км от границы с Украиной в Ростовской области Российской Федерации формируется мотострелковаяй дивизия численностью в 10,5 тыс. военных вооруженных сил РФ.
Вы сейчас просматриваете новость "Шойгу дал понять, что РФ продолжит переброску войск и техники к украинской границе". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии