Шойгу дал понять, что РФ продолжит переброску войск и техники к украинской границе

Сегодня, 11:40

По его словам, военно-политическая обстановка на Юго-Западном стратегическом направлении остается нестабильно

Шойгу. Фото: zampolit.com
Шойгу. Фото: zampolit.com

Войска Южного военного округа необходимо укреплять в связи с ситуацией на юго-востоке Украины и деятельностью международных террористических группировок на Северном Кавказе, заявил на заседании коллегии Минобороны глава военного ведомства Сергей Шойгу.

"Важно отметить, что военно-политическая обстановка на Юго-Западном стратегическом направлении остается нестабильной. Негативное влияние на нее оказывает прежде всего ситуация на юго-востоке Украины и деятельность международных террористических организаций и группировок на территории Северного Кавказа", – сказал министр.

"В этих условиях необходимо продолжить работу по совершенствованию боевого состава войск округа, набору военнослужащих по контракту, оснащению войск новыми образцами вооружения и военной техники, а также развитию военной инфраструктуры", – добавил он.

Шойгу также потребовал обеспечить безопасность полетов авиации Вооруженных сил РФ, чтобы повысить мобильность войск и обеспечить надежное прикрытие от нападения с воздуха.

Как известно, в 50 км от границы с Украиной в Ростовской области Российской Федерации формируется мотострелковаяй дивизия численностью в 10,5 тыс. военных вооруженных сил РФ.
россия, Украина, граница, Минобороны, шойгу

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Источник:

ИТАР-ТАСС

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