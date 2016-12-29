Штаб Рината Ахметова помогает детям с психологическими травмами (видео)

Психологическая травма войны может быть и у детей, проживающих в мирных городах. Об этом предупреждают психологи штаба Рината Ахметова. Вот уже более двух лет специалисты работают с семьями, пережившими военный конфликт.

Недавно психологи Гуманитарного штаба провели новый курс обучения по диагностике семейных проблем. Специалисты рекомендуют родителям чаще присматриваться к состоянию детей. Ведь травма войны может проявиться у подрастающего поколения через годы.

"Войной и травмой войны задеты не только детки, которые были, проживали на территории, где велись боевые действия. Это травма целого поколения. Так как работает СМИ, у детей много страха, много тревог и эта проблема целого поколения. Родители, будьте внимательны к состоянию собственных детей, и если вы замечаете какие-то изменения в поведении, состоянии ребенка, это сигнал обратиться к специалисту", – сказала Марина Сорокина, координатор психологической службы Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

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