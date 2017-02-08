Силовики обыскивают "Укргаздобычу"

Обыски также проходят в еще двух филиалах по Украине, но причины пока не называются

Сегодня в помещениях ПАО "Укргаздобыча" и в офисах филиалов компании сотрудники правоохранительных органов проводят обыски. Об этом сообщается на страничке компании в Facebook.

"Сегодня утром правоохранительные органы проводят обыски в помещении ПАО "Укргаздобыча" и в офисах филиалов "Полтавагаздобыча" и "Шебелинкагаздобыча", – говорится в сообщении.

В компании пока не называют причины обысков.

В то же время в пресс-службе "Укргаздобычи" анонсировали брифинг главы правления компании на 11:00.

Напомним, 27 января Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему первому заместителю председателя правления "Укргаздобычи" Александру Сомову. Он был арестован на 2 месяца с правом внесения залога в размере 50 млн грн. Также, суд на 2 месяца арестовал заместителя предправления "Укргаздобычи" Вадима Шленчака. В его деле предусмотрен залог 5 млн грн.

Напомним, по версии следствия, задержанные, имея в арсенале ряд прямых полномочий, умышленно не принимали мер по прекращению договоров СД, вступив тем самым в преступный сговор с представителями преступной организации, в создании и руководстве которой подозревается Онищенко.

Как известно, НАБУ подозревает беглого депутата Онищенко в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.