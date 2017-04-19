Синоптик о непогоде: в Украину идет новый циклон со снегом и дождем

В центральных областях уже завтра вновь выпадет снег, по стране ожидается похолодание и заморозки

В Украину идет новый циклон, из-за которого в северных и центральных областях вновь выпадет снег, а на юге страны пройдут дожди.

Об этом сайту "Сегодня" сообщила начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Людмила Савченко.

"Один циклоп пришел, и сейчас следующий еще будет. Так что погода пока остается сложной. С сегодняшним циклоном в течение для еще будет связан снег на востоке. Это будут Харьковская, Днепропетровская области, частично Полтавская, Луганская и Донецкая области. Снег в течение для ослабеет и прекратится. Но с юго-запада новый циклон будет влиять на погоду Прикарпатья, Одесскую область, а затем распространится на южные и центральные области. Опять будет снег в центральных областях. Особенно сильные снегопады будут. То есть такая же ситуация, которая была до этого. И в целом холодная погода сохранится по Украине", – рассказала Людмила Савченко.

По словам синоптика, влияние нового циклона на погоду жители Прикарпатья и Одесской области ощутят уже ближайшей ночью. А завтра днем осадки выпадут в северных и центральных областях Украины.

"Крайний юг – дождь, а центральные регионы – снег. Здесь Кировоградская область, опять Днепропетровская область, южные районы Полтавской области", – отмечает Людмила Савченко.

В течение следующих пяти дней в Украине прогнозируют новое похолодание. В западных и северных областях ожидаться заморозки.

В Киеве без осадков, только в субботу и воскресенье в столице пройдет дождь, а ночью в субботу может пролетать мокрый снег.

"По Украине в западных и северных регионах – это заморозки. В центральных областях также холодно. Ночью температура будет +1 .. + 5 градусов. В Киеве будет холодно – ночью заморозки 0…-5 градусов, а днем +4 ...+10 тепла. Пока будет холодно и погода очень сложная на ближайшие пять дней", – сообщила синоптик.

Напомним, сегодня ночью в центральных и восточных регионах Украине разбушевалась стихия. Обильные снегопады выпали в Днепропетровской и Харьковской областях.

Из-за непогоды обесточены 152 населенных пунктов в шести областях Украины, а именно Днепропетровской – 73, Харьковской – 38, Полтавской – 35, а также в Херсонской, Кировоградской, и Запорожской.