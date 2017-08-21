Синоптик рассказала, как долго в Украине продержится обещанное похолодание

Уже завтра температура воздуха снизится на севере страны, а также в центральных и некоторых южных областях

Завтра украинцев по всей стране ожидает похолодание. 22 августа атмосферный фронт, который сегодня зашел на территорию Западной Украины, сдвинется вглубь страны. Поэтому в большинстве областей пройдут дожди, а температура воздуха снизится до +17..+23 градусов.

Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

"Завтра – похолодание. Правда, о нем уже сегодня нам могут рассказать все, кто находится в Западной Украине. Там существенное снижение температуры воздуха уже произошло. 22 августа атмосферный фронт сдвинется вглубь Украины и поэтому в большинстве областей пройдут дожди. А низкая тыловая температура фронта распространится на север, центр и часть южных областей. В течение дня похолодает завтра до 17-23 градусов тепла", – пишет Наталья Диденко.

Синоптик отмечает, что во вторник жара еще останется в Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской областях и в большинстве районов Днепропетровской области. Однако уже в среду, 23 августа, жара спадет и в этих регионах.

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В Киеве завтра, 22 августа, также обещают кардинальное изменение погоды.

"В столице дожди и похолодание до + 18 + 20 градусов, возможно, ниже. Как пойдет холод", – рассказывает Наталья Диденко.

По словам синоптика, в Украине 23 августа еще удержится нежаркая свежая погода с периодическими дождями. А вот прогноз на День Независимости постоянно меняется, говорит Диденко.

"На День Независимости, 24 августа, модели прогноза меняют каждый день. Словом, погода будет нежаркой, даже скорее свежей, + 20 + 25, на севере, включая Киев, + 17 + 23 градуса. Дождь больше всего интересует в столице, это понятно и логично. Потому что много мероприятий торжественных и просто хороших. Вторая карта", – написала синоптик.

Она отмечает, что 24 августа на северо-восток от Украины, едва не над Москвой, но ближе к Смоленску, будет находиться центр циклона. Под влияние этого дождевого циклона может попасть и часть территории Украины. Наиболее вероятно осадки пройдут в Сумской, Харьковской и местами в Черниговской областях. Значительная же часть Украины будет в солнце.

Пройдут ли дожди в Киеве на День Независимости, пока сказать сложно.

"С 25 августа в Украине снова начнется потепление", – подчеркнула синоптик.

Напомним, сегодня на западе Украины объявлено штормовое предупреждение.