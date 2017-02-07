Синоптики обещают украинцам крепкие ночные морозы

Холоднее всего будет на востоке страны – и днем, и ночью

Завтра, 8 февраля, в Киеве облачно с прояснениями, ночью снег, днем небольшой снег, на дорогах гололедица, ночью метель, ветер восточный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -14...-16 градусов, днем -10...-12 градусов, сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе облачно с прояснениями, ночью местами сильный снег, днем снег, на дорогах гололедица, метель, ветер восточный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -8...-16 градусов, днем -6...-13 градусов.

На севере облачно с прояснениями, ночью снег, днем местами снег, на дорогах гололедица, ночью метель, ветер восточный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -12...-18 градусов, днем -9...-16 градусов.

В центре облачно с прояснениями, снег, на дорогах гололедица, ночью метель, ветер восточный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -11...-18 градусов, днем -8...-15 градусов.

На востоке облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах гололедица, ветер восточный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -20...-26 градусов, днем -10...-17 градусов.

На юге облачно с прояснениями, ночью снег, днем местами небольшой снег, на крайнем юге мокрый снег с дождем, на дорогах гололедица, ветер восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем -3...+2 градуса.