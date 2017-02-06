Синоптики предупредили об угрозе, которую несет оттепель в Украине

По данным синоптиков, ожидаемая оттепель спровоцирует повышение уровня воды в реках западных областей Украины, что может вызвать затопление ряда участков в Закарпатье.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины.

Согласно данным метеорологов, 5 февраля в Закарпатской области пройдет дождь, температура воздуха будет колебаться в пределах от пяти до семи градусов выше нуля.

Отмечается, что в результате осадков и снеготаяния, предусматривается постепенное повышение уровней воды над текущими уровнями: на реках Закарпатской области, бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области), Западного Буга (Львовская, Волынская области) на 0,2-1,0 м.

В ведомстве предупредили, что постепенное ослабление и разрушение ледяного покрова станет причиной заторов при ледоходе с резким колебанием уровней воды на 0,5-1,5 м. В пресс-службе отметили, что речь идет об участках в нижних течениях Боржавы – на 2,0-3,0 м, с выходом воды на пойму и подтоплением сельскохозяйственных угодий ряда сел и автодороги Виноградово-Шаланки (Виноградовский, Иршавский районы Закарпатской обл.), вероятно достижение отметок подтопления (Турковский, Дрогобычский районы Львовской области).

На остальной территории страны – переменная облачность. На западе температура воздуха будет колебаться в пределах четырех-шести градусов тепла, в центре – от нуля до двух градусов, на западе – от одного градусов мороза до трех градусов тепла.