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Синоптики предупредили украинцев об ухудшении погоды http://www.segodnya.ua/img/article/7878/60_main.1484293820.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7878/60_tn.1484293820.jpg Украина Поднимется сильный ветер, а на дорогах будет скользко

Синоптики предупредили украинцев об ухудшении погоды

Сегодня, 09:49

Поднимется сильный ветер, а на дорогах будет скользко

Сегодня в Украине будет скользко и ветрено. Фото: соцсети
Сегодня в Украине будет скользко и ветрено. Фото: соцсети

Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра почти по всей Украине и гололедице на дорогах.

По данным Укргидрометцентра, сегодня на дорогах страны гололедица.

Днем в Украине, кроме Харьковской, Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей, порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат – 25-30 м/с; днем на Закарпатье сильные осадки.

В Киевской области сегодня на дорогах также гололедица, днем порывы ветра 15-20 м/с.

Как сообщалось, в выходные дни в Украину придет оттепель и дожди.
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Источник:

УНИАН

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