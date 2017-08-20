Синоптики рассказали, какой будет погода в начале недели

Сегодня, 12:35

В Киеве – без осадков, температура воздуха ночью около 20°, днем 31-33°

В Украину идут похолодание и дожди. Фото: pixabay.com
В Украину идут похолодание и дожди. Фото: pixabay.com

В ближайшие сутки, 21 августа, на большей части Украины погоду будет определять жаркий и сухой воздух, лишь на западе – влажная прохладная погода, сообщает Укргидрометцентр.

В большинстве западных областей ожидаются сильные дожди, грозы, местами шквалы 17-22 м/с, температура воздуха ночью 9-14°, днем 15-20°.

На остальной территории сохранится преимущественно сухая и жаркая погода, температура воздуха ночью 17-24°, днем 29-34°, в Житомирской, Винницкой, Хмельницкой областях и на Закарпатье 21-26°. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

В Киеве – без осадков, температура воздуха ночью около 20°, днем 31-33°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 21 августа самая высокая температура воздуха днем была зафиксирована на отметке 36,2 градусов жары в 1946 году, а самая низкая ночью на отметке 7,3 градуса выше ноля в 1908 году.

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Во вторник, 22 августа, в Украине ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/с, лишь ночью в западных и восточных областях без осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, 22 августа в восточной части юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью в западных областях 10-15°, на остальной территории 15-20°; днем 19-25°, в восточных, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской областях 26-31°.

В Киеве – кратковременные дожди, грозы, температура воздуха ночью 18-20°, днем 20-22°.

20 августа по состоянию на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях была 22-26°, в Днепре возле Киева 24°.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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