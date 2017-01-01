Синоптики рассказали, какой будет погода в начале недели

В Киеве – без осадков. Температура ночью 2-4° мороза, днем около 0°

В ближайшие сутки, 2 января, погоду большей части территории Украины будет определять поле повышенного атмосферного давления, сообщает Укргидрометцентр.

В целом по стране без осадков, лишь в восточных областях местами небольшие осадки, слабый гололед. На дорогах кое-где гололедица, в южной части, в западных и восточных областях местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, в Карпатах порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6° мороза, в Карпатах 9-14° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, в Криму 4-7° тепла.

В Киеве – без осадков. Температура ночью 2-4° мороза, днем около 0°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 2 января самая высокая температура днем была 6,8 в 2007г, самая низкая ночью -21,8 в 1943г.

На 3 января синоптики прогнозируют в западных и северных областях Украины местами слабые осадки, на остальной территории без осадков. На дорогах страны гололедица. Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 3-8°, на Закарпатье и в Карпатах 7-12° мороза; днем от 3° мороза до 2° тепла, на юге до 5° тепла.

В Киеве 3 января ожидается небольшой мокрый снег На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура 3-5° мороза ночью и 0-2° тепла днем.