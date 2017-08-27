Синоптики рассказали, какой будет сегодня погода в Украине

Сегодня, 11:06

В Киеве сегодня ожидается солнечная погода 

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Синоптики прогнозируют сегодня солнечную погоду, дожди пройдут только в западных и северных областях страны. Об этом сказано в прогнозе Укргидрометцентра.

На западе Украины воздух прогреется до +31 градусов, ночью от 13 до 17 градусов тепла. В центральной части страны синоптики обещают без осадков, днем от +26 до +29, ночью от +13 до +16 градусов.

В восточных областях воздух прогреется до +31 градуса, ночью будет от 12 до 15 градусов тепла. На севере Украины также без осадков: температура от 23 до 25 градусов тепла, ночью до +15. В южных областях днем будет от +30 до +31 градусов.

В Киеве синоптики прогнозируют солнечную погоду, воздух прогреется до +28 градусов.
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