Сколько стоит пасхальная корзина в Донецке

Один поход на шашлыки в Донеце почти вдвое дороже, а минимальная зарплата вдвое меньше

Известный блоегр Фашик Донецкий сравнил, во сколько обойдется пасхальная корзина жителям Донецка и и их соотечественникам по другую сторону линии разграничения. Об этом он написал в блоге на "Обозревателе".

Блогер предложил стандартный набор продуктов для похода на пикник отмечать Пасху. Он отмечает, что расчет ведется на семью из двух человек.

Таким образом для жителей оккупированной территории вышло следующее: килограмм мяса – 140 грн, помидоры 1 кг – 80 грн, 0,5 кг огурцов – 37 грн, картофель 1 кг – 15 грн, сыр 300 грамм – 60 грн, яйца – 27 грн, лук – 8 грн, зелень 10 грн, майонез – 8 грн, курчуп – 14 грн, сок – 30 грн, пластиковая посуда – 15 грн, бананы 0,5 кг – 35 грн, мандаины 0,5 кг – 15 грн, апельсины 0,5 кг – 15 грн, шоколадка – 30 грн, сладкая газированная вода – 37 грн, рередис 300 грамм – 20 грн, вино – 130 грн (водка – 65 грн).

В итоге вышло, что по самым скромным подсчетам получается 661-726 грн (в зависимости от алкогольного напитка).

Теперь приведены цены за ту же пасхальную корзину, но на территориях, подконтрольных Киеву.

3

килограмм мяса – 75 грн, помидоры 1 кг – 60 грн, 0,5 кг огурцов – 25 грн, картофель 1 кг – 7 грн, сыр 300 грамм – 40 грн, яйца – 25 грн, лук – 3 грн, зелень – 10 грн, майонез – 8 грн, курчуп – 12 грн, сок – 18 грн, пластиковая посуда – 11 грн, бананы 0,5 кг – 10 грн, мандаины 0,5 кг – 13 грн, апельсины 0,5 кг – 13 грн, шоколадка – 19 грн, сладкая газированная вода 2 л – 18 грн, рередис 300 грамм – 4 грн, вино – 50 грн (водка – 80 грн).

В целом получается 421-451.

Также блогер указал на покупательную возможность граждан. Если на контролируемой Украиной территории минимальная зарплата 3200 грн, то в т. н. "ДНР/ЛНР" 1500 грн.