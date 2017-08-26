Сколько украинцам придется копить на квартиру в крупных городах

Дольше всего на квартиру придется собирать во Львове, а быстрее всего можно собрать на недвижимость в Запорожье

В Украине, как оценивают эксперты, рынок недвижимости постепенно выходит из кризиса. Если в прошлом году цены падали на один процент ежемесячно, в этом году – на половину процента. Как говорят риелторы: это лучший период для покупки квартиры. Сайт "Сегодня" выяснил, в каком из крупных украинских городов легче всего собрать на квартиру.

Сколько придется откладывать

Практически любой украинец со средним доходом может комфортно для себя откладывать 30% от заработка, рассказывает эксперт по экономии Алексей Половинкин. Учитывая данные о средней зарплате Госстата и кадровых порталов, на покупку квартиры придется откладывать десятки лет.

К примеру, в столице однокомнатную квартиру можно приобрести за 25 тысяч долларов. Цены на вторичном рынке закреплены в долларах, и после резкой девальвации жилье в гривневом эквиваленте резко подорожало. Упал спрос, и стоимость квартир пришлось снижать. Средняя зарплата в Киеве – 362 доллара. То есть для покупки "однушки" придется примерно шесть лет отдавать всю зарплату. Если же откладывать по 30%, придется собирать примерно 23 года. При этом, никто точно не может спрогнозировать, что будет с рынком недвижимости и курсом гривни за этот период.

В Днепре средняя зарплата – 9244 гривни. При этом однокомнатную квартиру можно купить за 15,5 тысяч долларов (примерно 710 тысяч гривен). Если откладывать 30%, придется потратить 15 лет. В Одессе при средней зарплате в 8728 гривен и стоимостью "однушки" в 460 тысяч, придется откладывать 21 год. В Харькове средняя зарплата – 7846 гривен, а квартиру можно купить за 350 тысяч. Таким образом, комфортно собрать на квартиру здесь можно за 16 лет.

В Запорожье однокомнатные квартиры продаются в среднем за 350 тысяч гривен, а средняя зарплата достигла 7020 гривен. Собрать на жилье можно за 13 лет. В то же время во Львове, где традиционно цены на недвижимость одни из самых высоких в Украине, собирать на квартиру придется 28 лет ("однушка" стоит в среднем 700 тысяч, а средняя зарплата львовянина – 7020 гривен).

Фото: соцсети

На данный момент цены снижаются примерно на 0,5% ежемесячно, говорить о каком-либо росте – рано, уверен руководитель комитета Ассоциации специалистов по недвижимости Эдуард Бразас. "Темпы падения существенно снизились. Это первый обнадеживающий признак. Второй признак – рынок коммерческой недвижимости, в первую очередь торговли, чувствует себя неплохо. Этот сегмент быстрее всего реагирует на потребительские настроение, платежеспособность населения. Продавцы продолжают жаловаться, что их обороты падают, но число вакантных помещений, как в стритретейле так и профессиональных площадок, уменьшается", – рассказывает эксперт.

"Темпы падения существенно снизились. Это первый обнадеживающий признак", – рассказывает эксперт.

Как сообщают в "Олимп-Консалтинг", больше всего подешевела недвижимость в Одессе (за год цены снизились на 20,9%), на втором месте Харьков – 17,9%, затем Львов (14,8%) и Днепр (14,1%).

Как собрать на квартиру

К слову, большинство экспертов сходятся во мнении: собрать на квартиру, откладывая 30% от средней зарплаты, практически невозможно. "С зарплатой 8 тысяч гривен нельзя купить квартиру, можно нормально питаться. С такой зарплатой нереально накопиться деньги на приобретение недвижимости. Самая дешевая квартиры в Киеве стоит 25-30 тысяч долларов. Не сложно посчитать, что бюджет человека с такими доходами уходит на свои потребности, в лучшем случае будет оставаться 4 тысячи", – уверен вице-президент Лиги экспертов Андрей Гусельников.

"Возможно, когда пройдет десять лет, квартиры будут стоить уже по 100 тысяч долларов. Никто не может точно сказать, что такого не будет", – отмечает соглашается риелтор Максим Бабуряк.

Более того, эксперты уверены, что цены на квартиры уже через несколько лет начнут расти. "Если ситуация будет развиваться так, как сейчас, с небольшим ростом экономики в 1-2% в год, то говорить о росте цен на недвижимость ближайшие несколько лет не придется", – рассказывает Эдуард Бразас.

Максим Бабуряк рассказывает: многие его клиенты продают жилье, которое досталось в наследство от родственников, а после на эти деньги приобретают себе новые квартиры. Риелтор советует сразу такую квартиру не продавать, а сдать на несколько лет в аренду.

В крупных городах также пользуется спросом еще один метод приобретения квартиры. Так, к примеру, в Киеве работают целые компании, которые зарабатывают на посредничестве между одинокими пожилыми жителями столицы и молодыми семьями, желающих получить свое жилье. За десять тысяч долларов заключается договор пожизненного содержания. После этого молодая семья фактически является владельцами жилья, однако заселиться в него они смогут только после смерти пенсионера.

Еще один вариант – взять ипотеку. Правда, по итогам переплатить за жилье придется сотни процентов. В Украине средняя ставка по ипотечным кредитам – более 20% годовых, при этом первый взнос будет колебаться от 30 до 50% от стоимости квартиры. К примеру, государственный "Ощадбанк" предлагает своим клиентам ипотеку под 23% годовых со сроком погашения до 15 лет. К примеру, если на 10 лет взять в ипотеку квартиру стоимостью 500 тысяч гривен, примерно 200 тысяч придется отдать сразу, еще 300 тысяч выплачивать ежемесячно по 6400 гривен. В результате за десять лет вместо 300 тысяч банку придется отдать 768 тысяч – в два с половиной раза больше.

Фото: архив

"Платить порядка 20% за ипотеку, которая длится от пяти лет, это переплата в два и больше раз. Поэтому возникает вопрос, а есть ли смысл в ипотеке? Иногда выгоднее арендовать жилье", – рассказывает эксперт ипотечного рынка Владимир Мазуренко.

"Платить порядка 20% за ипотеку, которая длится от пяти лет, это переплата в два и больше раз. Поэтому возникает вопрос, а есть ли смысл в ипотеке? Иногда выгоднее арендовать жилье", – рассказывает Владимир Мазуренко.

Украинские банки не могут кредитовать под небольшой процент из-за больших рисков, поясняет директор Института финансового контролинга КНЭУ Олег Терещенко. "Для банков это рискованный продукт, этот риск приходится закладывать в стоимость кредитования", – рассказывает доктор экономических наук.