Скончался известный украинский историк Юрий Сливка

Причина смерти ученого на данный момент не сообщается

В возрасте 86 лет скончался известный украинский историк, доктор исторических наук Юрий Сливка. Об этом сообщил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

"В дороге на Киев настигла печальная весть о смерти одного из моих Учителей – Юрия Сливки. Вечная память!" – написал Вятрович на своей странице в Facebook.

Справка. Юрий Сливка учился на историческом факультете Ужгородского университета. После завершения учебы работал директором сельской школы. Вскоре поступил во Львовский институт общественных наук, где работал аспирантом под руководством академика Ивана Крипякевича, а впоследствии заведовал отделом.

В последние годы жизни Сливка – профессор Львовской государственной финансовой академии, заведующий кафедрой социальных и гуманитарных дисциплин.

Юрий Сливка также является автором статей к 5 и 6 томам восьмитомной "Истории Украинской ССР" (Киев, 1977) и Энциклопедии истории Украины.