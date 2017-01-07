Смерть на дорогах Украины: стало известно, где непогода приготовила ловушку для водителей (фото)
В полиции назвали области с самой сложной ситуацией
За прошедшие сутки на дорогах Украины погибли 13 человек. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Кроме того, добавили в ведомстве, еще 61 человек получили травмы различной степени тяжести.
"Наиболее напряженными, по уровню аварийности на дорогах являются Закарпатская и Запорожская области", – отметили в полиции.
Напомним, за минувшую неделю в Львовской области от переохлаждения и обморожений погибли пять человек.
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