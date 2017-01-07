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Смерть на дорогах Украины: стало известно, где непогода приготовила ловушку для водителей (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7861/48_main.1483780648.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7861/48_tn.1483780648.jpg Украина В полиции назвали области с самой сложной ситуацией

Смерть на дорогах Украины: стало известно, где непогода приготовила ловушку для водителей (фото)

Сегодня, 11:15

В полиции назвали области с самой сложной ситуацией

Полиция предупредила автомобилистов. Фото: blacksea.tv
Полиция предупредила автомобилистов. Фото: blacksea.tv

За прошедшие сутки на дорогах Украины погибли 13 человек. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Кроме того, добавили в ведомстве, еще 61 человек получили травмы различной степени тяжести.

"Наиболее напряженными, по уровню аварийности на дорогах являются Закарпатская и Запорожская области", – отметили в полиции.

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Напомним, за минувшую неделю в Львовской области от переохлаждения и обморожений погибли пять человек.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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