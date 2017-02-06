Смертельное ДТП в Запорожье: столкнулись маршрутка и легковушка (видео)
Спасатели применили спецоборудование, чтобы достать водителя и пассажиров "Таврии"
В Запорожье произошло жуткое ДТП. На перекрестке улиц Демократической и Северного шоссе "Таврия" столкнулась с микроавтобусом БАЗ-2215 ("Дельфин"), перевозившем пассажиров по маршруту №54, сообщает z-city.com.ua.
Один из пассажиров легковушки скончался на месте. Водитель и два пассажира "Таврии", а также один пассажир микроавтобуса были доставлены в пятую городскую больницу.
Чтобы извлечь тело водителя, а также двоих пострадавших из легкового авто, спасателям пришлось применять спецоборудование.
Пассажир микроавтобуса после оказания медпомощи в пятой городской больнице был отправлен на лечение по месту жительства – его травмы оказались не очень серьезными.
Ранее сообщалось, что в Харькове на проспекте Лозовеньковский произошло ДТП со смертельным исходом.
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