Смертельное ДТП в Запорожье: столкнулись маршрутка и легковушка (видео)

Сегодня, 13:46

Спасатели применили спецоборудование, чтобы достать водителя и пассажиров "Таврии"


В Запорожье произошло жуткое ДТП. На перекрестке улиц Демократической и Северного шоссе "Таврия" столкнулась с микроавтобусом БАЗ-2215 ("Дельфин"), перевозившем пассажиров по маршруту №54, сообщает z-city.com.ua.

Один из пассажиров легковушки скончался на месте. Водитель и два пассажира "Таврии", а также один пассажир микроавтобуса были доставлены в пятую городскую больницу.

Чтобы извлечь тело водителя, а также двоих пострадавших из легкового авто, спасателям пришлось применять спецоборудование.

Пассажир микроавтобуса после оказания медпомощи в пятой городской больнице был отправлен на лечение по месту жительства – его травмы оказались не очень серьезными.

Ранее сообщалось, что в Харькове на проспекте Лозовеньковский произошло ДТП со смертельным исходом.
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