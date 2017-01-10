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СМИ: "Динамо" отпустит Сидорчука в "Фенербахче" минимум за 10 миллионов евро http://www.segodnya.ua/img/article/7867/54_main.1484039027.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7867/54_tn.1484039027.jpg Украина Киевляне отвергли предложение турецкого клуба об аренде полузащитника

СМИ: "Динамо" отпустит Сидорчука в "Фенербахче" минимум за 10 миллионов евро

Сегодня, 11:03

Киевляне отвергли предложение турецкого клуба об аренде полузащитника

Сергей Сидорчук. Фото AFP
Сергей Сидорчук. Фото AFP

Турецкие СМИ продолжают "раскачивать" тему относительно возможного перехода полузащитника киевского "Динамо" Сергея Сидорчука в стамбульский "Фенербахче".

Вслед за информацией о том, что "канарейки" хотят арендовать 25-летнего футболиста, вчера на сайте futbolarena.com появилась публикация о том, что "Динамо" категорически отвергло вариант с арендой, а на случай полноценного трансфера сообщило турецкому клубу сумму отступных за этого исполнителя: 10 млн евро.

Источник также сообщает, что "Фенербахче" попытался сбить цену на Сидорчука, на что "Динамо" ответило отказом. По утверждению издания, такой поворот, по сути, ставит крест на трансфере динамовца, поскольку запрашиваемая сумма отступных является неподъемной для "Фенербахче".

Напомним, на прошлой неделе "Фенербахче" завершил сделку по аренде полузащитника донецкого "Шахтера" Александра Караваева.
футбол, чемпионат Украины, Динамо Киев, чемпионат Турции, Фенербахче, Сергей Сидорчук

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Источник:

Dynamo.kiev.ua

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