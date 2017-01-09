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СМИ: Гладкий договорился о переходе в "Аланьяспор" http://www.segodnya.ua/img/article/7866/28_main.1483982056.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7866/28_tn.1483982056.jpg Украина О трансфере нападающего "Динамо" в Турцию скоро будет объявлено официально

СМИ: Гладкий договорился о переходе в "Аланьяспор"

Сегодня, 19:13

О трансфере нападающего "Динамо" в Турцию скоро будет объявлено официально

Александр Гладкий
Александр Гладкий. Автор фото: Сергей Ревера, "Сегодня"

"Аланьяспор" может подписать нападающего киевского "Динамо" Александра Гладкого. Об этом сообщают турецкие СМИ.

Как информирует Yenialanya, ссылаясь на президента клуба Хасана Чавушоглу, договоренность о переходе достигнута.

Ранее сообщалось, что Гладкий может перейти в "Фенербахче".

В текущем сезоне 29-летний Александр Гладкий провел 11 матчей за "Динамо" и ни разу не забил.
футбол, чемпионат Украины, Динамо Киев, чемпионат Турции, Александр Гладкий, Аланьяспор

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Источник:

Советский спорт

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