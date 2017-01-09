СМИ: Гладкий договорился о переходе в "Аланьяспор"

О трансфере нападающего "Динамо" в Турцию скоро будет объявлено официально

"Аланьяспор" может подписать нападающего киевского "Динамо" Александра Гладкого. Об этом сообщают турецкие СМИ.

Как информирует Yenialanya, ссылаясь на президента клуба Хасана Чавушоглу, договоренность о переходе достигнута.

Ранее сообщалось, что Гладкий может перейти в "Фенербахче".

В текущем сезоне 29-летний Александр Гладкий провел 11 матчей за "Динамо" и ни разу не забил.