СНБО направил гособоронзаказ в Кабмин

Сегодня, 19:08

Правительству Украины предстоит утвердить показатели государтсвенного оборонного заказа и обеспечить финансирование его выполнения

СНБО утвердил гособоронзаказ-2017. Фото: zn.ua
СНБО утвердил гособоронзаказ-2017. Фото: zn.ua

Члены Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины сегодня, 27 января, рассмотрели и одобрили основные показатели государственного оборонного заказа на 2017 год, поручив утвердить Кабинету министров Украины. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

"На заседании были рассмотрены основные показатели государственного оборонного заказа на 2017 год, и прогнозные показатели на следующие два года. Решением СНБО Украины правительству поручено утвердить одобренные на заседании основные показатели государственного оборонного заказа с учетом расходов, предусмотренных бюджетом на текущий год", – говорится в сообщении.

Пресс-служба СНБО отмечает приоритеты, указанные в гособоронзаказе:

  • разработка и производство новых образцов вооружения и военной техники;
  • развитие отечественного оборонно-промышленного комплекса;
  • увеличение объема государственных гарантий по кредитам;
  • упрощение механизма получения кредитов для субъектов хозяйствования, которые привлекаются к выполнению гособоронзаказа.

Гособоронзаказ, в частности, предусмативает обеспечение Вооруженных сил Украины и других военизированных формирований новым перспективным вооружением и военной техникой:

  • современными ракетными и артиллерийскими системами;
  • бронированными ракетными катерами;
  • беспилотными летательными аппаратами;
  • бронетанковой техникой;
  • средствами радиоэлектронной борьбы и радиолокации;
  • современными средствами связи и управления;
  • комплексами разведки для артиллерийских подразделений;
  • средствами наблюдения, прицеливания и ночного видения.

Запланирована также также модернизация самолетов, вертолетов и другой военной техники.

"Кроме того, решением СНБО Украины предусмотрено начать "Государственную целевую программу создания и освоения производства боеприпасов и продуктов специальной химии на период до 2021 года", – сообщила пресс-служба СНБО.

Кроме того, Кабмину Украины поручено, с учетом недофинансирования гособоронзаказа в 2016 году, внести соответствующие коррективы в "Государственную целевую оборонную программу развития вооружения и военной техники на период до 2020 года".
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"Сегодня"

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