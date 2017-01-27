СНБО направил гособоронзаказ в Кабмин

Члены Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины сегодня, 27 января, рассмотрели и одобрили основные показатели государственного оборонного заказа на 2017 год, поручив утвердить Кабинету министров Украины. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

"На заседании были рассмотрены основные показатели государственного оборонного заказа на 2017 год, и прогнозные показатели на следующие два года. Решением СНБО Украины правительству поручено утвердить одобренные на заседании основные показатели государственного оборонного заказа с учетом расходов, предусмотренных бюджетом на текущий год", – говорится в сообщении.

Пресс-служба СНБО отмечает приоритеты, указанные в гособоронзаказе:

разработка и производство новых образцов вооружения и военной техники;

развитие отечественного оборонно-промышленного комплекса;

увеличение объема государственных гарантий по кредитам;

упрощение механизма получения кредитов для субъектов хозяйствования, которые привлекаются к выполнению гособоронзаказа.

Гособоронзаказ, в частности, предусмативает обеспечение Вооруженных сил Украины и других военизированных формирований новым перспективным вооружением и военной техникой:

современными ракетными и артиллерийскими системами;

бронированными ракетными катерами;

беспилотными летательными аппаратами;

бронетанковой техникой;

средствами радиоэлектронной борьбы и радиолокации;

современными средствами связи и управления;

комплексами разведки для артиллерийских подразделений;

средствами наблюдения, прицеливания и ночного видения.

Запланирована также также модернизация самолетов, вертолетов и другой военной техники.

"Кроме того, решением СНБО Украины предусмотрено начать "Государственную целевую программу создания и освоения производства боеприпасов и продуктов специальной химии на период до 2021 года", – сообщила пресс-служба СНБО.

Кроме того, Кабмину Украины поручено, с учетом недофинансирования гособоронзаказа в 2016 году, внести соответствующие коррективы в "Государственную целевую оборонную программу развития вооружения и военной техники на период до 2020 года".