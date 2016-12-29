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СНБО одобрил проект программы развития ВСУ до 2020 года http://www.segodnya.ua/img/article/7844/71_main.1483029605.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7844/71_tn.1483029605.jpg Украина Также по результатам заседания Совета планируется изменить военно-административное деление территории Украины

СНБО одобрил проект программы развития ВСУ до 2020 года

Сегодня, 18:39

Также по результатам заседания Совета планируется изменить военно-административное деление территории Украины

СНБО одобрил госпрограмму развития армии. Фото: zn.ua
СНБО одобрил госпрограмму развития армии. Фото: zn.ua

Совет национальной безопасности и обороны Украины одобрил проект государственной программы развития Вооруженных сил Украины на период до 2020 года, сообщает пресс-служба Совета.

"СНБО поддержала разработанный Минобороны Украины проект госпрограммы развития ВСУ на период до 2020 года, а также изменения в военно-административное деление территории Украины", – говорится в пресс-релизе по итогам заседания СНБО.

Согласно информации, также на заседании речь шла о принятии неотложных мер по усилению системы киберзащиты и кибербезопасности.

"Противодействие гибридной агрессии требует надежной защиты критической инфраструктуры, прежде всего, от террористических и диверсионных посягательств. С этой целью СНБО во исполнение стратегии нацбезопасности Украины поручил Кабмину вместе с СБУ предпринять неотложные меры по усовершенствованию соответствующей системы, предусмотрев ее надлежащее законодательное, организационное и ресурсное обеспечение", – говорится в сообщении.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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