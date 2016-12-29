СНБО утвердил доктрину информационной безопасности Украины

Совет национальной безопасности и обороны Украины сегодня, 29 декабря, принял Доктрину информационной безопасности Украины, разработанную Министерством информационной политики.

"Этот документ – наше политическое виденье, направленное на обеспечение национальной безопасности Украины в информационной сфере", – отметил министр информационной политики Юрий Стець.

Доктрина определяет национальные интересы в информационной сфере, цели, задания, принципы, направления, приоритеты и механизмы формирования и реализации государственной информационной политики.

В документе отмечается, что приоритетом государственной политики в информационной сфере в частности является создание и развитие структур, которые отвечают за информационно-психологическую безопасность, в первую очередь в Вооруженных Силах Украины с учетом практики государств-членов НАТО.

Кроме того, среди приоритетов названо развитие и защита технологической инфраструктуры обеспечения информационной безопасности Украины, а также обеспечение полного покрытия территории Украины цифровым вещанием, прежде всего пограничных и временно оккупированных территорий и т.п.

Документ проработан аппаратом СНБО, также он включает замечание от комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики, Министерства обороны, Службы безопасности Украины, Национального института стратегических исследований.

Документ разработан экспертным советом при Мининформполитики, в состав которого входят народные депутаты, эксперты, ученые, журналисты и представители общественности. "Кроме того, этот документ обсужден с нашими европейскими партнерами", – отмечают в ведомстве.

Напомним, в ответ на доктрину информбезопасноти России Стець пообещал разработать противовесную украинскую доктрину.