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СНБО утвердил доктрину информационной безопасности Украины http://www.segodnya.ua/img/article/7844/61_main.1483028831.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7844/61_tn.1483028831.jpg Украина Доктрина определяет национальные интересы Украины в информационной сфере

СНБО утвердил доктрину информационной безопасности Украины

Сегодня, 18:26

Доктрина определяет национальные интересы Украины в информационной сфере

Юрий Стець. Фото: atn.ua
Юрий Стець. Фото: atn.ua

Совет национальной безопасности и обороны Украины сегодня, 29 декабря, принял Доктрину информационной безопасности Украины, разработанную Министерством информационной политики.

"Этот документ – наше политическое виденье, направленное на обеспечение национальной безопасности Украины в информационной сфере", – отметил министр информационной политики Юрий Стець.

Доктрина определяет национальные интересы в информационной сфере, цели, задания, принципы, направления, приоритеты и механизмы формирования и реализации государственной информационной политики.

В документе отмечается, что приоритетом государственной политики в информационной сфере в частности является создание и развитие структур, которые отвечают за информационно-психологическую безопасность, в первую очередь в Вооруженных Силах Украины с учетом практики государств-членов НАТО.

Кроме того, среди приоритетов названо развитие и защита технологической инфраструктуры обеспечения информационной безопасности Украины, а также обеспечение полного покрытия территории Украины цифровым вещанием, прежде всего пограничных и временно оккупированных территорий и т.п.

Документ проработан аппаратом СНБО, также он включает замечание от комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики, Министерства обороны, Службы безопасности Украины, Национального института стратегических исследований.

Документ разработан экспертным советом при Мининформполитики, в состав которого входят народные депутаты, эксперты, ученые, журналисты и представители общественности. "Кроме того, этот документ обсужден с нашими европейскими партнерами", – отмечают в ведомстве.

Напомним, в ответ на доктрину информбезопасноти России Стець пообещал разработать противовесную украинскую доктрину.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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