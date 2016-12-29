СНБО ввел дополнительные санкции против физических и юридических лиц РФ

Такие меры приняты в связи с продолжающейся гибридной агрессией РФ против Украины, отметили в ведомстве

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел дополнительные санкции против физических и юридических лиц Российской Федерации. Об этом сообщает "112 Украина".

"В связи с продолжающейся гибридной агрессией РФ против Украины СНБО ввела дополнительные санкции против физических и юридических лиц государства-агрессора", – говорится в сообщении.

В частности, введены санкции против лиц, незаконно избранных в Государственную думу РФ по результатам так называемых "выборов", проведенных оккупационными властями на территории Автономной Республики Крым и Севастополя, членов так называемых "избирательных комиссий", украинских предприятий в Крыму, которые были незаконно перерегистрированы по российскому законодательству. Санкции также введены в отношении должностных лиц российских правоохранительных органов и судов, причастных к незаконному удерживанию украинских граждан в РФ.

Кроме того, СНБО применил санкции к бывшим руководителям Украины, которые объявлены в розыск, скрываются за рубежом и причастны к финансированию террористической деятельности и гибридной агрессии РФ против Украины.

СНБО также ввел санкции против подконтрольных России юридических лиц, причастных к ведению РФ гибридной войны против Украины в информационной сфере и киберпространстве.

"Для обеспечения прозрачности и синхронизации действия все санкции, примененные к физическим и юридическим лицам, продлены на один год", – подчеркнули в пресс-службе.

Ранее секретарь СНБО Александрр Турчинов обратил внимание на то, что Россия концентрирует свои силы в балтийском регионе.

"Решение ослабить санкции против России – в первую очередь ослабит Европу. Санкции – это элементарная самозащита Европы от агрессии РФ. Русские не смогли поставить нас на колени и лишить независимости. Более того, они были вынуждены отступить с половины оккупированной территории Донбасса. Но при этом в балтийском регионе усиливается военная мощь РФ", – подчеркнул Турчинов.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель по итогам саммита ЕС 15 декабря подтвердила, что Евросоюз продлит санкции против России из-за ситуации в Украине еще на полгода.

Также сообщалось, что Польша предлагала продлить санкции на год, но Италия блокировала такую инициативу, а также выступила против их расширения за действия РФ в Сирии.