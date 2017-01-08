Снег и ветер оставили без света десятки населенных пунктов в Украине

Больше всего пострадали жители Одесской области

Снег и метель обесточили 35 населенных пунктов в Украине. Об этом сообщает ГСЧС.

В частности, уточнили в ведомстве, речь идет о пяти областя: Одесской (24 населенных пункта), Херсонской (7), Николаевской (2), Днепропетровской (1), Волынской (1).

К восстановлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго.