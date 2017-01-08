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Снег и ветер оставили без света десятки населенных пунктов в Украине http://www.segodnya.ua/img/article/7862/89_main.1483862743.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7862/89_tn.1483862743.jpg Украина Больше всего пострадали жители Одесской области

Снег и ветер оставили без света десятки населенных пунктов в Украине

Сегодня, 10:02

Больше всего пострадали жители Одесской области

Люди остались без света. Фото: И. Варламов
Люди остались без света. Фото: И. Варламов

Снег и метель обесточили 35 населенных пунктов в Украине. Об этом сообщает ГСЧС.

В частности, уточнили в ведомстве, речь идет о пяти областя: Одесской (24 населенных пункта), Херсонской (7), Николаевской (2), Днепропетровской (1), Волынской (1).

К восстановлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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