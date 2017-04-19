Снегопады в Украине: полиция обратилась к водителям

Сегодня, 10:36

Автовладельцам сообщают, что ожидается ухудшение погодных условий во многих регионах страны

Водителей просят воздержаться от поездок. Фото: AFP
Водителей просят воздержаться от поездок. Фото: AFP

Управление безопасности дорожного движения Нацполиции обратилось к автовладельцам с просьбой воздержаться от дальних поездок в связи с ухудшением погодных условиях в разных регионах страны, сообщает пресс-служба ведомства.

Правоохранители отмечают, что согласно данным Гидрометцентра, 19-22 апреля ожидается холодная погода: ночью заморозки, а в южных, восточных и большинстве центральных областей ожидается дождь с мокрым снегом, местами сильные осадки.

"Неуклонно придерживайтесь правил дорожного движения, не превышайте скорость, пользуйтесь ремнями безопасности, соблюдайте безопасную дистанцию и правила парковки. С особой осторожностью двигайтесь по мостам и эстакадам, откажитесь от рискованных маневрирований. В условиях недостаточной видимости, двигайтесь с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями. При резком ухудшении погоды, по возможности, воздержитесь от поездок на собственном транспорте, особенно на дальние расстояния", – говорится в обращении к водителям.

Напомним, в некоторые регионы Украины вернулась зима. Так, в Харьковской, Запорожской областях и в Крыму замело снегом.
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Автор:

Сергей Мартынец

Источник:

"Сегодня"

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