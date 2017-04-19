Снежный апокалипсис и прогноз синоптиков: подробности непогоды в Украине

В Украине разбушевалась стихия. Харьковскую, Запорожскую, Днепропетровскую области, а также Крым замело снегом.

В ночь с 18 на 19 апреля непогода оставила без света более 150 населенных пунктов в шести областях страны: Днепропетровской и Харьковской (они пострадали больше всего), а также Полтавской, Херсонской, Кировоградской и Запорожской.

Шокированные украинцы массово выкладывают в социальные сети фото и видео внезапно вернувшейся во второй половине апреля зимы.

Jingle Bells ? #сергейбабкин #снежанабабкина #апрель #харьков Публикация от Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official) Апр 18 2017 в 10:23 PDT

19.04.17 #Украина #Харьков возвращается во времени, примерно на 3 месяца назад У всех есть возможность сделать то, что не успели #настоящаязима весной Публикация от Yuliya Tverdokhleb (@yulyataran) Апр 18 2017 в 10:41 PDT

Снежный апокалипсис в Днепре

В Днепре выпало почти 30 см снега. Под его весом оборвало провода и повалило деревья. В городе образовались пробки.

"Днепр. Коллапс...аэропорт замело. На дорогах все стоит. Водителям не рекомендую ехать в этом направлении... въезд и выезд в Днепр со стороны Запорожья заблокирован с двух сторон из за большой пробки", – написал утром в соцсети генеральный директор ММК им. Ильича Юрий Зинченко.

Как сообщает в соцсети мэр города Борис Филатов, из-за бури в Днепре упало 2600 деревьев. По решению местных властей, в школах отменили учебу и отправили детей на вынужденные каникулы до конца недели.

Местный градоначальник также назвал непогоду в Днепре "стихийным бедствием" и отметил, что из-за стихии в городе возможны подтопления, перебои с электричеством и водой.

"Да, это стихийное бедствие. Да, в городе повалило 2600 деревьев. Да, мы закрываем школы. Да, возможны подтопления. В Днепре рекордно высокий уровень воды. Да, невозможно снова запустить отопление. Ни по лимитам газа, ни по технологии. Минимум неделя на развоздушивание и пр. Да, возможны перебои с электричеством и водой. Да, придется потерпеть", – написал мэр Днепра.

Видео: соцсети

Из-за непогоды въезд в город грузовых авто временно ограничен.

"В связи со сложными погодными условиями движение грузового транспорта в направлении въезда в город временно ограничено, кроме транспорта спецпочты. Экипажи патрульной полиции обследуют районы города на наличие поврежденных стихией деревьев, электроопор, автомобилей и участков с осложнением движения. В городе работает коммунальная техника", – отмечают в патрульной полиции Днепра.

За минувшие сутки, 18-19 апреля, в городе зафиксировали рекордное количество дорожно-транспортных происшествий.

"За вчерашний день мы получили рекордное количество ДТП – 53 происшествия в день. За ночь у нас 13 ДТП, что в два раза больше по сравнению с прошлым вечером. Причины ДТП – это летняя резина на колесах автомобилей, а также несоблюдение дистанции водителями транспортных средств. В результате столкновений повреждено 25 автомобилей. Зафиксировано 140 фактов осложнения дорожного движения", – рассказал начальник патрульной полиции Днепра Владимир Богонис.

Известный украинский автогонщик и волонтер Алексей Мочанов опубликовал в сети видео засыпанной снегом трассы и призвал водителей не выезжать на дорогу на летней резине.

"Если вы уже переобулись – придется или оставить автомобиль и перекантоваться на общественном транспорте, либо переобуваться в зиму опять! Без вариантов. Переждите, перетерпите эти катаклизмы, погодные и дорожные. Особенно опасно ночное время – температура всегда падает, под утро, в "волчью вахту" – вообще мраки", – написал Алексей Мочанов в соцсети.

По данным правоохранителей, уже есть первые жертвы непогоды. В Новомосковске Днепропетровской области упавшее дерево убило женщину. Инцидент произошел 18 апреля.

"Местная 65-летняя жительница получила травмы и многочисленные переломы, от которых скончалась в больнице. Решается вопрос о внесении данного факта в единый реестр досудебных расследований", – пояснили в полиции.

В Днепропетровской области также обесточены 73 населенных пункта, отмечают спасатели. Сегодня в регионе объявили штормовое предупреждение.

Стихия обрушилась на Харьков

В Харькове также продолжаются снегопады. В городе упало уже 71 дерево и 860 веток, отмечают спасатели. В результате непогоды в области полностью обесточен 61 населенный пункт, еще в 33 – электричества нет частично. Как сообщает облгосадминистрация, в основном, это населенные пункты Волчанского, Змиевского, Харьковского и Нововодолажского районов.

Погода в г.#Харьков стоит замечательная! Лёгкий апрельский ветерок колышет за окном арматуру...Иногда мимо пролетают #птицы и #дети до восьми лет... Публикация от Артём Медведь (@bear_kh) Апр 19 2017 в 1:01 PDT

В ликвидации последствий снегопадов задействовали 170 аварийных бригад – около 500 сотрудников. В частности, сообщают спасатели, уже поступило 150 заявок об упавших деревьях. Уже более 10 раз спасатели привлекались к буксировке застрявших автомобилей.

"Рассыпано песчано-соляной смеси – 138 кубометров, соли – 42 тонны. Расчищено автодорог государственного уровня – 116 км, местного уровня – 6 км", – рассказали спасатели.

Упавшие деревья нанесли серьезный ущерб автовладельцам. На улице Героев Труда повреждены иномарки "Рено Кенго" и "Ауди". Кроме того, на ул. Галана ветка одного из деревьев задела электропровода, в результате чего они провисли до земли, перекрыв движение.

Еще одно ЧП произошло на ул. Рымарской, где были повреждены автомобили "Hyundai" и "Toyota Camry".

Запретили движение транспорта

В связи со сложными погодными условиями в Украине ограничили движение автомобилей. Согласно сообщению Службы автомобильных дорог, утром было запрещено движение пассажирского и грузового транспорта на участках четырех дорог государственного значения вокруг Днепропетровской области.

Движение закрыли на трассах Н-08 "Борисполь – Днепропетровск – Запорожье", М-04 "Знаменка-Луганск-Изварино", М-29 "Харьков-Красноград-Перещепено" и М-18 "Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта".

По состоянию на 14.30 Укравтодор снял ограничения движения по автомобильным дорогам "Харьков-Красноград-Перещепено", "Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта" и "Борисполь – Днепропетровск – Запорожье". Отмечается также, что по состоянию на 14:00 обеспечен проезд по автодорогам Запорожской области.

"В настоящее время, работает шесть ед. техники на автодороге Н-08 "Борисполь – Днепропетровск – Запорожье". Продолжаются работы по расчистке заносов на отдельных участках дороги. На других дорогах области покрытие мокрое, снег отсутствует, движение обеспечено", – отметили в Укравтодоре.

Снегопады не прекратятся: в Украину идет новый циклон

Фото: соцсети

Причиной такого резкого изменения погоды стала серия активных южных циклонов, которые вышли из юго-западной части Балкан и Греции. Синоптики отмечают: непогода бушует не только в Украине, но и в странах Европы. Сегодня в течение дня снег прекратится, но с юго-запада в нашу страну идет новый циклон. Поэтому центральные области вновь заметет, а по Украине ожидается похолодание и заморозки.

Какой погоды ожидать украинцам в ближайшие дни, сайту "Сегодня" рассказала начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Людмила Савченко.

"Один циклон пришел, и сейчас следующий еще будет. Так что погода пока остается сложной. С сегодняшним циклоном в течение дня еще будет связан снег на Востоке. Это будут Харьковская, Днепропетровская области, частично Полтавская, Луганская и Донецкая области. Снег в течение дня ослабеет и прекратится. Но с Юго-Запада новый циклон будет влиять на погоду Прикарпатья, Одесскую область, а затем распространится на южные и центральные области. Опять будет снег в центральных областях. Особенно сильные снегопады будут. То есть такая же ситуация, которая была до этого. И в целом холодная погода сохранится по Украине", – рассказала Людмила Савченко.

По словам синоптика, влияние нового циклона на погоду жители Прикарпатья и Одесской области ощутят уже ближайшей ночью. А завтра днем осадки выпадут в северных и центральных областях Украины.

"Крайний юг – дождь, а центральные регионы – снег. Здесь Кировоградская область, опять Днепропетровская область, южные районы Полтавской области", – отмечает Людмила Савченко.

В течение следующих пяти дней в Украине прогнозируют новое похолодание. В западных и северных областях ожидаются заморозки.

В Киеве без осадков, только в субботу и воскресенье в столице пройдет дождь, а ночью в субботу может выпасть мокрый снег.

"По Украине в западных и северных регионах – это заморозки. В центральных областях также холодно. Ночью температура будет +1 .. + 5 градусов. В Киеве будет холодно – ночью заморозки 0…-5 градусов, а днем +4 ...+10 тепла. Пока будет холодно и погода очень сложная на ближайшие пять дней", – сообщила синоптик.