Снова победа! "Олимп" Александра Ярославского вновь стал обладателем кубка по регби-7

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Вчера, 17:00

Снова победа! "Олимп" Александра Ярославского вновь стал обладателем кубка по регби-7

Харьковский регбийный клуб "Олимп", президентом и финансовым куратором которого с 2005 года является известный украинский бизнесмен Александр Ярославский, вновь порадовал своих болельщиков. На этот раз и без того внушительной коллекции высших наград "олимпийцы" прибавили очередной кубок Украины по регби-7.

Такой стабильно высокий результат не может не впечатлять. Тем более, что общая ситуация с регби в стране оставляет желать лучшего. Экономический кризис негативно отразился на украинских регбийных клубах. Для многих из них именно нехватка финансирования стала камнем преткновения, послужив причиной снижения качества подготовки, а в некоторых случаях даже закрытия. Сократилось количество спортивных школ и секций по регби для детей и подростков.

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На этом фоне успехи харьковского РК "Олимп" служат чем-то вроде глотка свежего воздуха для отечественных поклонников этого зрелищного вида спорта, давая надежду на то, что у украинского регби все же есть будущее. Благодаря поддержке и менеджерским компетенциям Александра Ярославского, который для харьковчан стал олицетворением спортивного прогресса еще со времен президентства в ФК "Металлист", "Олимп" постоянно совершенствует свое профессиональное мастерство, подкрепляя практически каждую игру блестящим результатом. За неполных 12 лет этого партнерства клуб 12 раз становился чемпионом Украины по регби-15, 8 раз – обладателем Кубка по регби-15, восьмикратным чемпионом и пятикратным обладателем национального Кубка Украины по регби-7. Неудивительно, что именно "олимпийцы" составляют основной костяк сборной Украины. В "Олимпе" не забывают и о подготовке достойной смены сегодняшним звездам: при клубе успешно работает детская спортивная школа, регулярно проводятся турниры среди школьников. Большое внимание клуб уделяет развитию женского регби.

К сожалению, спортивные достижения "олимпийцев" радуют не всех. Находятся и те, кто пытается неспортивными методами влиять на ситуацию. На это подопечные Валерия Кочанова и Вадима Колышкина, как настоящие профессионалы, отвечают новыми победами. Очередной ответ – завоеванный в честной борьбе Кубок Украины по регби-7.

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Бой за престижный трофей прошел в Хмельницком, на местном стадионе "Подолье". Харьковчане одержали убедительные победы над Эволюшн Севенс – 38:5, РК Легион – 40:7, и разгромили команду из Кривого Рога – 59:0, заработав в итоге 137 очков. В финальном поединке с местным клубом "Подолье" "олимпийцы" вырвались вперед с перевесом в 7 очков (общий счет игры 19-12), и вновь смогли с гордостью поднять над головами кубок Украины по регби-7.

"Много борьбы сегодня было, много эмоций оставили на поле, но, тем не менее, добились поставленной цели, и стали обладателями кубка в спортивной, честной борьбе", – подвел итог игры главный тренер РК "Олимп" Валерий Кочанов.
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