Сохраняем кольца с изумрудом в идеальном состоянии

Без ювелирных украшений не может представить свою жизнь ни одна женщина. Посмотрите на изображения дам любой эпохи, чтобы убедится в этом.

Из этого напрашивается что, для каждой современной женщины украшения в особенности колечки с драгоценными камушками станут просто прекрасным подарком. Небольшой совет для мужчин, выбирающих аксессуар: не зацикливайтесь на классических моделях, а расширьте свой выбор. Поверьте, в некоторых ситуациях кольца с изумрудом выглядят гораздо эффектнее, чем с бриллиантами. Зайдя на сайт интернет магазина "Оникс" помимо колечка сможете найти еще в комплект сережки или подвеску с такой же вставкой.

Поверьте, такой подарок придется по душе даме, и она с радостью будет носить его долгие годы. Некоторые даже не снимают его на протяжении длительного периода. Именно в такой ситуации и замечаешь, что камень поменял цвет или поцарапался. И то, и другое совершенно неприятно. Чтобы украшение сохраняло безупречный вид как можно дольше, запомните, а лучше запишите, как ухаживать за кольцами с изумрудом.

Придерживаемся простых правил

Как это не странно, но уход за украшением начинается с правильного ношения. Важно знать, когда их можно надевать, а когда их стоит снять.

Когда лучше отказаться от изысканных изделий:

хозяйственные дела;

физические нагрузки;

посещение бани, сауны.

В любом из случаев камень подвергается вероятности быть поврежденным. К тому же высокие температуры для изумруда противопоказаны.

Надевайте украшения после того, как закончили все косметические процедуры. Любое попадание средств негативно сказывается на камушке. Постарайтесь не прикасаться к вставке голыми руками. Так как на поверхности тоже остаются следы, от которых потом придется избавляться.

Еще одно правило – никогда не стучите колечком. Даже небольшое постукивание оставляет на изумруде повреждения. И это несмотря на то, что камень считается одним из твердых. От царапин и других дефектов сложно избавиться, а иногда просто невозможно.

Помимо этого есть еще два важных пункты:

периодическая чистка;

проверка оправы.

Даже когда вы редко носите кольцо, его необходимо периодически относить к ювелиру чтобы он проверил оправу, насколько хорошо держится камень. Не мешает и профессиональная чистка.

Но вполне реально проводить чистку и в домашних условиях. Главное никаких химических средств, ультразвуковой машинки. С поставленной задачей вполне справится мягкая щетка и раствор бытового порошка. После тщательно промойте украшение в дистиллированной воде. Если поверхность вставки поменяла цвет или на ней появились царапины, то не рискуйте, а обращайтесь за помощью к специалистам.

Ну и не забывайте о правильном хранении. Для каждого украшения необходимо подобрать свой мешочек и складывать их в закрытую шкатулку.

Ювелирные изделия, в особенности кольца с драгоценными камнями никогда не выйдут из моды. Так что это просто идеальный подарок, а интернет магазин "Оникс" поможет с его выбором. Порадуйте дорогого вам человека изысканным и безупречным презентом.