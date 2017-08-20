Горбулин рассказал, как санкции Киева стремительно уничтожают ВПК России
Россия не может найти замену украинским комплектующим, отмечает Горбулин
Директор Национального института стратегических исследований, советник президента Украины Владимир Горбулин считает, что введенные Украиной санкции против России по части прекращения сотрудничества в сфере военно-промышленного комплекса очень тяжело даются России и усиливают ее стремительный коллапс.
Об этом он пишет в своей статье для "Зеркала недели".
Так, он наводит данные SIPRI (международный институт исследования проблем мира и конфликтов, прежде всего, вопросов контроля над вооружениями и разоружения. – Ред.), согласно которым России до сих пор так и не удалось наладить у себя производство как минимум 185 уникальных деталей и компонентов, производимых украинскими предприятиями.
"Как говорит эксперт Шведского оборонного исследовательского агентства (FOI) Томас Малмлоф, "по самым осторожным оценкам, почти 30% компонентов, поставляемых украинским ВПК, являются уникальными, и пока Россия не смогла найти им замену. Абстрактные 30% на самом деле являются вполне конкретным 51 процентом всех российских межконтинентальных баллистических ракет, несущих 82 процента всех ядерных боеголовок, находящихся на вооружении ВС РФ", – подчеркивает Горбулин.
Как указывает эксперт, российские системы поиска и наведения ракет класса "воздух—воздух", комплексы наведения для бомбометания МиГ и Су, почти вся гидравлика российских ВВС, двигатели для всех российских боевых вертолетов и многое другое создавались на украинских заводах "Южмаш", "Хартрон", "Космотранс", "Арсенал", "Артем", "Мотор Сич".
"Однако эти ограничения коснулись не только военной сферы — скандал с турбинами"Simens" показал, что реальный уровень технологического развития России таков, что даже турбины, которые производят и некоторые заводы на территории России, приходится ввозить из-за рубежа по серым схемам", – добавил Горбулин.
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