Горбулин рассказал, как санкции Киева стремительно уничтожают ВПК России

Директор Национального института стратегических исследований, советник президента Украины Владимир Горбулин считает, что введенные Украиной санкции против России по части прекращения сотрудничества в сфере военно-промышленного комплекса очень тяжело даются России и усиливают ее стремительный коллапс.

Об этом он пишет в своей статье для "Зеркала недели".

Так, он наводит данные SIPRI (международный институт исследования проблем мира и конфликтов, прежде всего, вопросов контроля над вооружениями и разоружения. – Ред.), согласно которым России до сих пор так и не удалось наладить у себя производство как минимум 185 уникальных деталей и компонентов, производимых украинскими предприятиями.

"Как говорит эксперт Шведского оборонного исследовательского агентства (FOI) Томас Малмлоф, "по самым осторожным оценкам, почти 30% компонентов, поставляемых украинским ВПК, являются уникальными, и пока Россия не смогла найти им замену. Абстрактные 30% на самом деле являются вполне конкретным 51 процентом всех российских межконтинентальных баллистических ракет, несущих 82 процента всех ядерных боеголовок, находящихся на вооружении ВС РФ", – подчеркивает Горбулин.

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Как указывает эксперт, российские системы поиска и наведения ракет класса "воздух—воздух", комплексы наведения для бомбометания МиГ и Су, почти вся гидравлика российских ВВС, двигатели для всех российских боевых вертолетов и многое другое создавались на украинских заводах "Южмаш", "Хартрон", "Космотранс", "Арсенал", "Артем", "Мотор Сич".

"Однако эти ограничения коснулись не только военной сферы — скандал с турбинами"Simens" показал, что реальный уровень технологического развития России таков, что даже турбины, которые производят и некоторые заводы на территории России, приходится ввозить из-за рубежа по серым схемам", – добавил Горбулин.