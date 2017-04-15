Спасатели перешли на усиленный режим дежурств на время пасхальных праздников

Сегодня, 14:25

Работники ГСЧС будут дежурить в храмах и церквях по всей территории Украины

ГСЧС проверит храмы перед Пасхой. Фото: AFP
ГСЧС проверит храмы перед Пасхой. Фото: AFP

Во время празднования Пасхи 15-17 апреля подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) переходят на усиленный режим несения службы.

"На период празднования Пасхи, начиная с 15 апреля и до утра 18 апреля, подразделения ГСЧС переходят на усиленный режим несения службы", – говорится в сообщении ГСЧС.

Непосредственно в пасхальную ночь и 16 апреля спасатели будут дежурить в храмах и церквях по всей территории Украины.

На страже пожарной безопасности будут находиться около семи тысяч человек личного состава и более двух тысяч пожарно-спасательной техники ГСЧС.

Кроме того, работники ГСЧС дополнительно проверяют состояние пожарной безопасности в храмах.

Ранее сообщалось, что дополнительные силы Нацгвардии прибыли в город Болград Одесской области. Подразделение будет совместно с сотрудниками полиции охранять правопорядок на Пасху и майские праздники.
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