Спасатели рассказали, что делать, если дома загорелась елка

В ГСЧС отмечают, что несоблюдение гражданами элементарных требований безопасности являются причинами возникновения чрезвычайных событий

Украинские спасатели рассказали украинцам, как себя вести в случае возгорания главного аотрибута новогодних праздников – елки. Об этом сообщает пресс-служба Государственой службы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели отмечают, что несоблюдение гражданами элементарных требований безопасности являются причинами возникновения чрезвычайных событий, в частности возгораний елки. Поэтому они предложили алгоритм действий в случае такого ЧП: