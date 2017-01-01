Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Последние новости Украины
Спасатели рассказали, что делать, если дома загорелась елка http://www.segodnya.ua/img/article/7850/32_main.1483259566.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7850/32_tn.1483259566.jpg Украина В ГСЧС отмечают, что несоблюдение гражданами элементарных требований безопасности являются причинами возникновения чрезвычайных событий

Спасатели рассказали, что делать, если дома загорелась елка

Сегодня, 10:34

В ГСЧС отмечают, что несоблюдение гражданами элементарных требований безопасности являются причинами возникновения чрезвычайных событий

Горящую елку не так просто потушить. Фото: dsns.gov.ua
Горящую елку не так просто потушить. Фото: dsns.gov.ua

Украинские спасатели рассказали украинцам, как себя вести в случае возгорания главного аотрибута новогодних праздников – елки. Об этом сообщает пресс-служба Государственой службы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели отмечают, что несоблюдение гражданами элементарных требований безопасности являются причинами возникновения чрезвычайных событий, в частности возгораний елки. Поэтому они предложили алгоритм действий в случае такого ЧП:

  • принять все меры для эвакуации людей, находящихся в помещении;
  • позвонить в Службу спасения по номеру "101";
  • при возгорании электрогирлянды немедленно вынуть из розетки вилку электроприбора (она должна быть в доступном месте) или выключить автоматические предохранители (выкрутить пробки) в электрощитовой;
  • свалить елку на пол, чтобы пламя не поднималось вверх (могут загореться обои и шторы), накинуть на нее одеяло; используя первичные средства пожаротушения (огнетушитель) попытаться ликвидировать возгорание;
  • синтетическая елка горит быстрее, при этом материал, из которого она изготовлена, плавится и растекается, выделяя ядовитые вещества (оксид углерода, синильную кислоту и фосген). Тушить водой полимеры, которые горят, опасно, ведь возможно разбрасывание искр и расплавленной массы. Не прикасаясь к горящей синтетической елке руками, необходимо набросить на нее жесткое покрывало и по возможности засыпать песком;
  • не открывать окна и двери, поскольку сквозняк увеличивает интенсивность пламени. Если потушить пожар невозможно, следует плотно закрыть дверь в комнату, где возник пожар, и поливать его извне водой.
пожар, елка, спасатели, ГСЧС

Вы сейчас просматриваете новость "Спасатели рассказали, что делать, если дома загорелась елка". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Невероятное

Необычная елка. Фото: funtema.ru

Самые невероятные новогодние елки по всему миру

Вчера, 17:53

Некоторые варианты лишь отдаленно напоминают деревья, а некоторые выполнены очень оригинальным способом

Донбасс

Елка в Донецке. Фото: Соцсети

Новый год на Донбассе: люди экономят на еде, а бойцы ждут провокаций и отметят праздник чаем

Вчера, 11:10

Жители оккупированного Донецка готовятся мирно, хотя и не очень весело встретить Новый год и опасаются, что у боевиков другие планы на праздник

Украина

В этом году новогодняя елка стала дорогим удовольствием для украинцев

26 Декабря 2016, 20:11

Самый простой и вместе с тем выгодный вариант - искусственное дерево

Украина

Фотоколлаж. Новогодние елки в Одессе, Киеве и Виннице

ТОП-10 главных новогодних елок Украины

26 Декабря 2016, 12:00

Самое высокое дерево этой зимы можно увидеть в Харькове, а самое низкое – в Полтаве

Люди

Не вешайте на елку свечи

Как безопасно установить новогоднюю елку

26 Декабря 2016, 09:15

Несоблюдение требований безопасности является причиной пожаров  

Общество

Как выглядит елка вашей мечты?

Самый новогодний тест: выбери понравившуюся елку и узнай тайну своего характера

30 Декабря 2016, 14:00

Деревце расскажет: аристократ вы, волшебник или заядлый домосед

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.