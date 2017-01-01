Спасатели рассказали, что делать, если дома загорелась елка
В ГСЧС отмечают, что несоблюдение гражданами элементарных требований безопасности являются причинами возникновения чрезвычайных событий
Украинские спасатели рассказали украинцам, как себя вести в случае возгорания главного аотрибута новогодних праздников – елки. Об этом сообщает пресс-служба Государственой службы по чрезвычайным ситуациям.
Спасатели отмечают, что несоблюдение гражданами элементарных требований безопасности являются причинами возникновения чрезвычайных событий, в частности возгораний елки. Поэтому они предложили алгоритм действий в случае такого ЧП:
- принять все меры для эвакуации людей, находящихся в помещении;
- позвонить в Службу спасения по номеру "101";
- при возгорании электрогирлянды немедленно вынуть из розетки вилку электроприбора (она должна быть в доступном месте) или выключить автоматические предохранители (выкрутить пробки) в электрощитовой;
- свалить елку на пол, чтобы пламя не поднималось вверх (могут загореться обои и шторы), накинуть на нее одеяло; используя первичные средства пожаротушения (огнетушитель) попытаться ликвидировать возгорание;
- синтетическая елка горит быстрее, при этом материал, из которого она изготовлена, плавится и растекается, выделяя ядовитые вещества (оксид углерода, синильную кислоту и фосген). Тушить водой полимеры, которые горят, опасно, ведь возможно разбрасывание искр и расплавленной массы. Не прикасаясь к горящей синтетической елке руками, необходимо набросить на нее жесткое покрывало и по возможности засыпать песком;
- не открывать окна и двери, поскольку сквозняк увеличивает интенсивность пламени. Если потушить пожар невозможно, следует плотно закрыть дверь в комнату, где возник пожар, и поливать его извне водой.
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