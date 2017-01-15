Спасатели рассказали, что творится на украинских дорогах
Автомобилисты могут вздохнуть чуточку спокойней
На украинских дорогах государственного и регионального значения пробок не зафиксировано. Об этом сообщает ГСЧС.
По словам спасателей, обращений граждан, получивших обморожения в пробках, не зафиксировано.
"Для обеспечения проезда, расчистки автодорог и оказания помощи автотранспорта на территории Украины привлечено 1 166 единиц техники и 1 717 человек. С 4 января высвобождено из снежных заносов 2 578 автомобилей, в которых находилось 5 745 человек", – рассказали в ГСЧС.
Также на сегодняшний день развернуто 3 999 пунктов обогрева.
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