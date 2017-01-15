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Спасатели рассказали, что творится на украинских дорогах http://www.segodnya.ua/img/article/7884/13_main.1484501218.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7884/13_tn.1484501218.jpg Украина Автомобилисты могут вздохнуть чуточку спокойней

Спасатели рассказали, что творится на украинских дорогах

Сегодня, 19:24

Автомобилисты могут вздохнуть чуточку спокойней

Спасатели продолжают работать. Фото: dsns.gov.ua
Спасатели продолжают работать. Фото: dsns.gov.ua

На украинских дорогах государственного и регионального значения пробок не зафиксировано. Об этом сообщает ГСЧС.

По словам спасателей, обращений граждан, получивших обморожения в пробках, не зафиксировано.

"Для обеспечения проезда, расчистки автодорог и оказания помощи автотранспорта на территории Украины привлечено 1 166 единиц техники и 1 717 человек. С 4 января высвобождено из снежных заносов 2 578 автомобилей, в которых находилось 5 745 человек", – рассказали в ГСЧС.

Также на сегодняшний день развернуто 3 999 пунктов обогрева.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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