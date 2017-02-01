Справки об отсутствии судимости начинают выдавать без регистрации

До 1 февраля выдавали их только в отделах информационно-аналитического обеспечения МВД по месту регистрации

С сегодняшнего дня справку об отсутствии судимости можно получить в любом сервисном центре МВД по всей стране. Сейчас запрос на справку можно подать администратору центра, но в МВД обещают в скором времени перевести услугу в онлайн.

"Мы работаем над тем, чтобы вскоре справку можно было заказать и получить в один клик, не выходя из дома", — сообщил руководитель Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.

До 1 февраля получение такого документа вызывало сложности. Выдавали их только в отделах информационно-аналитического обеспечения МВД по месту регистрации, которые были только в областных центрах (для сравнения: сервисных центров МВД по всей стране 150). Туда выстраивались очереди еще с ночи, а подача заявки могла растянуться не на один день.

Сейчас же документ об отсутствии судимости можно получить вне зависимости от места регистрации: в любом удобном территориальном центре, их перечень с адресами указан на сайте Главного сервисного центра МВД (hsc.gov.ua). Там же — перечень документов для подачи заявки. Заказать справку можно со вторника по субботу с 9:00 до 18:00 (в субботу до 16:45). Справку должны выдать на руки в течение 30 дней, но, как правило, она готова примерно через 10 дней.

Напомним, в 150 сервисных центрах МВД можно получить или поменять водительские права, сдать экзамен на них, зарегистрировать или перерегистрировать тренспортное средство, получить номера, оформить разрешение на перевозку опасных грузов и другие услуги.