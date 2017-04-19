Средство от мошенников, контрабанды и пожара – кассовый чек

В Украину массово идет нелегальный товар – это так называемый серый импорт, который проходит вне таможенного оформления, без

таможенного контроля, уже здесь легализуется на торговых площадках.

С 8 мая 2017 года все продавцы, кто продаёт сложную технику с гарантийным талоном, должны выдавать покупателю фискальный чек.

К журналистам обратился покупатель Юрий, который собрал 56 тысяч гривен для того, чтобы купить себе новый компьютер. Решил сэкономить и нашел в интернете предложение по бюджетной, как для мирового бренда, цене.

Компания выслала Юрию компьютер с гарантийным талоном на 1 год после пересчета денег, но уже через полгода техника дала сбой.

Обращение к продавцу проблему не решило – компания отказала в ремонте. Юрий хотел обратиться в сервисный центр страны-производителя, в Америку, но это оказалось невозможно, так как продавец не предоставил мужчине чек, а Юрий и не требовал, потому что в то время не понимал его важность.

Отказали в выдаче чека и при повторном обращении, когда узнали, что Юрий хочет осуществить ремонт в официальном сервисном центре. Возникают вопросы, легально ли эта техника попала в Украину, почему продавец не хочет брать ответственность за товар и препятствует ремонту у производителя?

-- В Украину массово идет нелегальный товар

– это так называемый серый импорт, который проходит вне таможенного оформления, без таможенного контроля, уже здесь легализуется под именем физических лиц-предпринимателей. Такой товар реализуется в том числе по поддельным документам, и соответственно человеку выдают "липовые" гарантийные талоны, не дают товарный чек, а если и дают, то по нему невозможно установить, кто продавец, и предъявить ему претензии,

-- говорит директор Международной академии стандартизации Олег Цильвик.

Невозможность идентифицировать продавца без расчетного документа подтверждает и Лилия Стиренко, исполняющая обязанности заместителя председателя Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Украины. "За прошлый год по сложной бытовой технике мы получили более 5000 жалоб. И самое интересное, что удовлетворить смогли чуть более 54% обращений, остальным помочь не смогли, потому что не идентифицировали продавца без правильного чека, -- говорит Лилия Стиренко.

– По интернет-магазинам имеем статистику еще хуже -- в прошлом году у нас было до 500 обращений, отстоять права смогли менее 1%. И все из-за отсутствия правильного чека. Без этого документа чиновники не смогли идентифицировать продавцов, на которых жаловались покупатели".

Эксперты отмечают: потребители не понимают важности чеков и не требуют их, они даже не знают, что там должно быть. Продавцы пользуются этой неосведомленностью и выдают, как правило, товарные чеки, на которых нет необходимых реквизитов, а именно – номера

чека, адрес СПД, номера телефона СПД, информации о наименовании товара.

Ситуация может измениться к лучшему: в декабре 2016 года был принят соответствующий Закон Украины о кассовом аппарате на гарантийную технику, а в марте 2017 Кабинет министров Украины обнародовал список товаров, попадающих под понятие "сложная техника на гарантии", которую уже с 8 мая этого года необходимо будет продавать с использованием кассовых аппаратов.

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249891557

"Это постановление Кабмина обязывает всех продавцов, реализующих "сложную технику на гарантии", выдавать фискальные чеки независимо от того, на рынке или в интернет-магазине совершается покупка, говорит Лилия Стиренко.



– И это должно улучшить ситуацию: в фискальном чеке заложены все обязательные реквизиты, есть вся информация, какой товар продан и кто его продал. И вариантов реализации серого товара станет меньше".

Эксперты говорят, что, когда техника официально заходит в Украину, она должна отвечать требованиям технических регламентов.

"Если мы не понимаем, каким образом зашла в Украину техника, насколько она соответствует требованиям сертификации, адаптирована к украинским реалиям -- тут и могут быть проблемы", -- говорят специалисты.

Предостерегают от таких покупок и пожарные.

-- Приобретение некачественной несертифицированной техники может быть одной из причин возникновения пожара и привести не только к значительным материальным убыткам, но и к гибели людей, -- говорит заместитель начальника управления пожарной безопасности Департамента предупреждения чрезвычайных ситуаций ГСЧС Украины Евгений Линчевский. По его словам, в этом году возникло 17 000 пожаров, 16 детей в возрасте до 16 лет погибли. При этом 70% пожаров возникают в жилище человека, и одной из главных причин является или неисправность, или неправильная эксплуатация бытовой техники.

Эксперты согласны, что сегодня приобретение некачественного несертифицированного товара может стоить не только нервов, но и здоровья.



Поэтому фискальный чек на технику с гарантийным талоном

– шанс покупателя на полноценную защиту своих прав и жизни.