Срна: "Я остаюсь, мое сердце принадлежит "Шахтеру"

Сердце подсказало футболисту, что он должен остаться и выиграть с командой чемпионат

Капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна принял решение не переходить в "Барселону" этой зимой.

"Я и раньше сказал, и сейчас говорю, что мое сердце принадлежит "Шахтеру". Я остаюсь в "Шахтере" и доволен этим решением.

Я послушал, что говорит мое сердце. Оно мне подсказало, что я должен остаться в "Шахтере" и выиграть с командой чемпионат.

Я принял правильное решение. А что касается "Барселоны", я не буду это комментировать, потому что непрофессионально. Самое важное, что я определился. Я хочу остаться в "Шахтере", – сказал Срна в комментарии "Футбол News".