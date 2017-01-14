Срна: "Я остаюсь, мое сердце принадлежит "Шахтеру"
Сердце подсказало футболисту, что он должен остаться и выиграть с командой чемпионат
Капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна принял решение не переходить в "Барселону" этой зимой.
"Я и раньше сказал, и сейчас говорю, что мое сердце принадлежит "Шахтеру". Я остаюсь в "Шахтере" и доволен этим решением.
Я послушал, что говорит мое сердце. Оно мне подсказало, что я должен остаться в "Шахтере" и выиграть с командой чемпионат.
Я принял правильное решение. А что касается "Барселоны", я не буду это комментировать, потому что непрофессионально. Самое важное, что я определился. Я хочу остаться в "Шахтере", – сказал Срна в комментарии "Футбол News".
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