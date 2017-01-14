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Срна: "Я остаюсь, мое сердце принадлежит "Шахтеру" http://www.segodnya.ua/img/article/7881/93_main.1484383892.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7881/93_tn.1484383892.jpg Украина Сердце подсказало футболисту, что он должен остаться и выиграть с командой чемпионат

Срна: "Я остаюсь, мое сердце принадлежит "Шахтеру"

Сегодня, 10:51

Сердце подсказало футболисту, что он должен остаться и выиграть с командой чемпионат

Дарио Срна. Фото AFP
Дарио Срна. Фото AFP

Капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна принял решение не переходить в "Барселону" этой зимой.

"Я и раньше сказал, и сейчас говорю, что мое сердце принадлежит "Шахтеру". Я остаюсь в "Шахтере" и доволен этим решением.

Я послушал, что говорит мое сердце. Оно мне подсказало, что я должен остаться в "Шахтере" и выиграть с командой чемпионат.

Я принял правильное решение. А что касается "Барселоны", я не буду это комментировать, потому что непрофессионально. Самое важное, что я определился. Я хочу остаться в "Шахтере", – сказал Срна в комментарии "Футбол News".
футбол, Барселона, чемпионат Украины, Шахтер Донецк, Дарио Срна

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