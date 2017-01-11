Стал известен состав сборной Украины на эстафетную гонку

Женские соревнования пройдут в четверг в Рупольдинге

Завтра, 12 января, в немецком Рупольдинге продолжится пятый этап Кубка мира по биатлону. Женщины выйдут на старт эстафетной гонки.

Сборная Украины выступит в таком составе: Ирина Варвинец, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Пидгрушная.

Начало гонки в 15.30 по киевскому времени.