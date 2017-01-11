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Стал известен состав сборной Украины на эстафетную гонку http://www.segodnya.ua/img/article/7873/85_main.1484152937.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7873/85_tn.1484152937.jpg Украина Женские соревнования пройдут в четверг в Рупольдинге

Стал известен состав сборной Украины на эстафетную гонку

Сегодня, 19:02

Женские соревнования пройдут в четверг в Рупольдинге

Женщины начнут соревноваться в Рупольдинге. Фото AFP
Женщины начнут соревноваться в Рупольдинге. Фото AFP

Завтра, 12 января, в немецком Рупольдинге продолжится пятый этап Кубка мира по биатлону. Женщины выйдут на старт эстафетной гонки.

Сборная Украины выступит в таком составе: Ирина Варвинец, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Пидгрушная.

Начало гонки в 15.30 по киевскому времени.
биатлон, Эстафета, Кубок мира по биатлону

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Источник:

Федерация биатлона Украины

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