Стал известен состав сборной Украины на эстафетную гонку
Женские соревнования пройдут в четверг в Рупольдинге
Завтра, 12 января, в немецком Рупольдинге продолжится пятый этап Кубка мира по биатлону. Женщины выйдут на старт эстафетной гонки.
Сборная Украины выступит в таком составе: Ирина Варвинец, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Пидгрушная.
Начало гонки в 15.30 по киевскому времени.
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