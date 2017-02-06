Стала известна дата встречи премьеров стран ГУАМ

На февраль текущего года Азербайджан и Украина запланировали проведение заседания по военно-техническому сотрудничеству

Премьер-министры стран-участниц ГУАМ (Организации за демократию и экономическое развитие) встретятся 27 февраля в Киеве. Об этом сообщил посол Украины в Азербайджане Александр Мищенко.

"Мы надеемся, что заседание премьер-министров стран-участниц ГУАМ состоится 27 февраля", – рассказал Мищенко.

В региональную организацию ГУАМ входят Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова.

Дипломат также напомнил, что на февраль текущего года Азербайджан и Украина запланировали проведение заседания по военно-техническому сотрудничеству, заседания межминистерской рабочей группы по энергетическому сотрудничеству, а также парламентской группе дружбы.

"Президенты поручили провести секторальные заседания. Сроки визита президента Ильхама Алиева в Украину зависят от итогов этих заседаний. Как только мы наработаем эти направления, тогда администрации президентов определят сроки визита президента Алиева. Вот такой у нас план на первое полугодие 2017 года", – отметил он.

Относительно заседания Совета президентов, то, как сообщил Мищенко, на нем будут обсуждаться вопросы, которые требуют утверждения глав государств.

Напомним, украинская делегация проведет встречу с азербайджанской стороной по вопросам военно-технического сотрудничества, а также обсудят возможность поставки Украине военной техники.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина сама в состоянии обеспечить свою независимость, а от Запада ждет поддержки в принуждении России выполнять Минские договоренности.

Также глава украинского государства отметил необходимость увеличения экспорта украинского оружия собственного производства и разработки программы обновления производственного фонда оборонных предприятий.