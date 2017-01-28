Стала известна судьба одного из крымских "диверсантов"

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Редвану Сулейманову продлили арест 

Редван Сулейманов. Фото: radiosvoboda.org
Редван Сулейманов. Фото: radiosvoboda.org

Крымскому "диверсанту" Редвану Сулейманову продлили арест до 28 февраля. Об этом в субботу сообщает Радио Свобода.

25 января подконтрольный Кремлю Киевский районный суд отказался продлить меру пресечения Сулейманову, поскольку подсудность дела относится к Верховному суду Крыма.

Следствие должно было подать туда заявление о продлении ареста за семь дней до окончания срока 30 января.

"В то время они опоздали на два дня. Фактически у следствия оставалась единственная возможность законно удержать Сулейманова под арестом – обжаловать решение Киевского суда и добиться его отмены. Чтобы адвокат Сулейманова не мешал этому, Курбединова арестовали на 10 дней. И сразу же Киевский суд продлил арест Сулейманову на месяц", – сообщил журналист издания.

Вместо арестованного адвоката Эмиля Курбединова на слушании присутствовал адвокат по назначению.

Как сообщалось, ранее стало известно о том, что Сулейманов на самом деле был арестован российскими спецслужбами за три недели до инцидента.
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