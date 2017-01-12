Стало известно, какое решение Высший совет правосудия принял на своем первом заседании

Высший совет правосудия (ВСП) сегодня, 12 января, провел свое первое заседание и отстранил на два месяца от должности судью Высшего хозяйственного суда Украины Артура Емельянова, в отношении которого прокуратура расследует уголовное производство.

Как сообщается, соответствующее решение Высший совет правосудия принял на своем первом заседании, удовлетворив таким образом представление заместителя генерального прокурора Украины, который просил временно отстранить Емельянова от должности судьи в связи с тем, что последний уже 3 месяца находится в статусе подозреваемого.

В представлении замгенпрокурора отмечается, что уголовное производство в отношении указанного гражданина Генпрокуратура расследует с 2013 года.

Сам присутствующий на заседании ВСП Емельянов заявил о неправомерности действий Генпрокуратуры.

"У прокуратуры ко мне претензии в связи с работой на административной должности. Нет претензий к работе как судьи", – сказал он, подчеркнув, что считает неправомерным ходатайство об отстранении его от исполнения обязанностей судьи.

Напомним, закон о создании ВСП был принят Верховной Радой 21 декабря 2016 года и вступил в силу 5 января 2017 года.

Предусматривается, что Высший совет правосудия состоит из 21 члена, из которых 10 – выбирает съезд судей, по 2 – назначает президент, Верховная Рада, съезд адвокатов, всеукраинская конференция прокуроров и съезд представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений.

При этом глава Верховного суда Украины входит в состав Совета по должности. Согласно закону, решения совета могут быть обжалованы только в Верховном суде.