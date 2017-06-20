Стало известно, кто вместо Нуланд будет курировать украинский вопрос – СМИ

Викторию Нуланд в Государственном департаменте на посту помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии может заменить жесткий критик Путина, президент Центра анализа европейской политики (CEPA) Уэсс Митчелл. Об этом сообщает издание BuzzFeed.

"Одно из назначений, о котором могут объявить уже в ближайшие недели, – Уэсс Митчелл, российский "ястреб" и президент Центра анализа европейской политики. Два человека, знакомые с вопросом рассказали, что Митчелл один из главных кандидатов на должность помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии – главного американского дипломата по Европе и России", – пишет BuzzFeed.

Также по информации издания Госдеп пытается найти подходящего человека на новую должность дипломатического посланника, который будет напрямую взаимодействовать с россиянами по украинскому вопросу. Ранее эту должность занимал Дэн Фрид, бывший посол США в Польше.

Напомним, ранее "Сегодня" сообщал, что один из потенциальных кандидатов на должность помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии исполнительный директор Института Маккейна, бывший посол США в НАТО Курт Волкер.