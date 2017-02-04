Суд арестовал координатора "схемы" Курченко и назначил залог 20 млн

Сегодня, 20:30

Предпринимателя обвинили в причастности к организации фиктивного вывоза нефтепродуктов через Одесскую область

Вследствие преступных махинаций в государственный бюджет не поступило 1,2 миллиарда грн обязательных платежей. Фото: MOBILMUSIC.ru
Вследствие преступных махинаций в государственный бюджет не поступило 1,2 миллиарда грн обязательных платежей. Фото: MOBILMUSIC.ru

Приморский райсуд Одессы удовлетворил ходатайство прокуратуры о заключении под стражу задержанного 3 февраля в Днепре предпринимателя, подозреваемого в причастности к разработке аферы, организованной беглым бизнесменом Сергеем Курченко. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуру Одесской области в Facebook.

"В субботу, 4 февраля, Приморским районным судом г. Одессы удовлетворено ходатайство прокуратуры области о взятии под стражу предпринимателя, который причастен к организации фиктивного вывоза нефтепродуктов через Одесскую область. Также судом определен размер залога в 20 миллионов гривен", – говорится в сообщении.

"По данным следствия этот фигурант занимался координацией в преступной схеме реализации 800 тысяч тонн нефтепродуктов, в которую входили представители фиктивных фирм, работники одесской таможни и других контролирующих органов региона", – заявили в прокуратуре.

На этой неделе уже уведомлено о подозрении трем должностным лицам Одесской таможни и двум представителям предприятия, причастным к реализации нефтепродуктов под видом их транзита и реэкспорта. Вследствие преступных махинаций в государственный бюджет не поступило 1,2 миллиарда грн обязательных платежей.

Напомним, 28 декабря 2016 года Апелляционный суд г. Киева отменил решение Печерского районного суда г. Киева об избрании Курченко меры пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, Апелляционный суд постановил новое определение, которым отказал в удовлетворении ходатайства представителя Генпрокуратуры об избрании в отношении подозреваемого Курченко меры пресечения в виде содержания под стражей.

Курченко объявлен в международный розыск. В ходе расследования органом досудебного расследования наложен арест его на имущество и другие активы подозреваемых на общую сумму более 2,8 млрд грн.

Курченко фигурирует в уголовном производстве как руководитель преступной организации, которая на протяжении 2010 – начала 2014 гг. совершила тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере хозяйственных операций со сжиженным газом. В частности, в указанный период Курченко организовал совершение возглавляемым им ОПГ незаконного завладения добытого ПАО "Укргазвыдобування", ПАО "Укрнафта" и принадлежащего государству сжиженного газа на общую сумму 2,2 млрд грн путем его противоправного приобретения на специализированных аукционах по ценам значительно ниже рыночных, якобы для нужд населения. В то же время, фактически сжиженный газ членами преступной группировки в дальнейшем реализовывался подконтрольными Курченко субъектами по рыночным ценам на территории Украины.
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